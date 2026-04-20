Spitalul de recuperare Sfântul Sava cel Sfințit, vândut unui mare investitor medical străin

Spitalul de recuperare și îngrijiri paliative Sfântul Sava cel Sfințit, deschis de doi antreprenori români lângă București, urmează să fie vândut grupului medical pan-european Affidea, un mare investitor în sectorul privat al sănătății.

Consiliul Concurenței de la București a autorizat tranzacția prin care Affidea Diagnostics B.V. intenționează să preia spitalul Sfântul Sava cel Sfințit SRL din orașul Pantelimon, județul Ilfov.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, potrivit unui comunicat transmis luni.

Sfântul Sava cel Sfințit SRL oferă servicii de recuperare medicală, reabilitare funcțională și îngrijire paliativă.

Firma din Pantelimon a avut venituri totale de 33,66 milioane de lei și profit de 94.000 de lei, cu 177 de angajați, în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Spitalul Sfântul Sava cel Sfințit a fost deschis în anul 2018 de Alina Andreea Ion și Adrian Gheorghe Uritescu. Cei doi antreprenori români dețin firma în mod egal, conform datelor oficiale colectate de portalul Termene.ro.

De partea cealaltă, cumpărătorul, Affidea Diagnostics B.V., este o societate de tip holding înregistrată în Olanda. În România, grupul Affidea deține 32 de societăți și oferă servicii medicale în cadrul a 80 de clinici medicale și a două spitale situate în 34 de orașe, conform comunicatului Consiliului Concurenței.

Sub umbrela Affidea România sunt prezente și clinicile Hiperdia, Sanmed, Phoenix, Medsan, ExMed, precum și Biomed Scan.

Grupul Affidea, care controlează Affidea România, se prezintă drept „cel mai mare furnizor european de servicii avansate de diagnostic imagistic, ambulatoriu și tratament al cancerului”. Înființată în 1991, compania spune că operează peste 330 de centre în 15 țări, furnizând servicii medicale de înaltă calitate pentru 12 milioane de pacienți în fiecare an.

În anul 2022, fondul de investiții belgian Groupe Bruxelles Lambert a cumpărat Grupul Affidea de la miliardarul elvețian Ernesto Bertarelli, considerat cel mai bogat din Țara Cantoanelor, cu o avere cotată la 11,6 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.