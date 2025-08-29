Skip to content

Soluțiile AI au eliminat 13% din joburile pentru tinerii din SUA (studiu)

Utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale generative începe să afecteze semnificativ perspectivele profesionale ale angajaţilor tineri din SUA, potrivit unui studiu publicat de trei cercetători de la Universitatea Stanford, transmite CNBC, citat de News.ro

Analiza, bazată pe date salariale de la milioane de angajaţi procesate de compania ADP, a arătat că lucrătorii cu vârste între 22 şi 25 de ani din domenii expuse AI – precum servicii pentru clienţi, contabilitate şi dezvoltare software – au înregistrat o scădere de 13% a angajărilor din 2022. În schimb, angajarea lucrătorilor mai experimentaţi din aceleaşi domenii a rămas stabilă sau a crescut.

Tinerii care lucrează în ocupaţii mai puţin expuse, cum ar fi asistenţa medicală, au cunoscut chiar o creştere mai rapidă a angajărilor faţă de colegii lor mai în vârstă. Şi rolurile de supraveghere în producţie şi operaţiuni au crescut pentru tineri, deşi mai puţin decât pentru cei peste 35 de ani.

Cercetătorii explică vulnerabilitatea angajaţilor tineri prin faptul că AI înlocuieşte mai uşor ”cunoştinţele codificate”, dobândite prin educaţie formală, dar nu poate substitui experienţa practică acumulată în ani de muncă. Totuşi, în domeniile unde AI completează munca umană şi creşte eficienţa, schimbările în nivelul angajărilor au fost reduse.

Studiul, care nu a fost încă evaluat de alţi specialişti, adaugă dovezi la dezbaterea privind impactul AI asupra pieţei muncii. Economiştii avertizează că efectele reale ar putea fi şi mai ample, pe măsură ce companiile vor integra inteligenţa artificială în activităţile de zi cu zi.

