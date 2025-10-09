Skip to content

„Situația patron bogat, firmă săracă”. Controale ANAF în toată România la mii de case de amanet

ANAF desfășoară o acțiune de control fiscal la peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru din toată țara, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale și financiare.

„Analizele ANAF au evidențiat discrepanțe majore între situația financiară unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste și pierderi – și averile semnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice (situația patron bogat, firmǎ sǎracǎ), prin corelație cu analizele Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”, spune Fiscul într-un comunicat de presă. 

Potrivit datelor obținute de Centrul Național de Informații Fiscale, există cazuri în care entitățile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii dețin bunuri sau venituri semnificative.

ANAF precizează că se vor face controale țintite, care vor viza atât legalitatea funcționării acestor entități, cât și conformarea fiscală a entitǎților comerciale şi a persoanelor fizice implicate. 

Fiscul avertizează că va aplica sancțiuni acolo unde vor fi constatate abateri și investighează în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.

„Prin utilizarea analizelor de risc informatizate și corelarea inteligentă datelor fiscale și financiare, ANAF urmărește să acționeze proactiv, direcționând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecție fiscală și contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în același timp un tratament echitabil pentru toți contribuabilii”, mai spune Fiscul.

