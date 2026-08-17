Situația de la Cadastru: „Aplicația e-Terra funcționează, iar volumul ridicat de solicitări este în curs de procesare”. Celelalte sisteme ANCPI sunt tot blocate (Guvern)

Guvernul a dă asigurări, luni, într-un comunicat oficial, că „aplicația e-Terra funcționează, iar volumul ridicat de solicitări este în curs de procesare”, la mai bine de o lună de la atacul cibernetic asupra sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care a dus la blocaje pe piața imobiliară din România. Celelalte sisteme ANCPI sunt încă blocate.

Aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11–17 august, în condițiile în care, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru, au fost înregistrate 165.146 de cereri, în perioada 11–14 august 2026, potrivit Guvernului.

În cursul zilei de vineri, 14 august, au fost înregistrate 31.608 de cereri, dintre care 9.584 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru informare, iar 5.919 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru autentificare, a menționat sursa citată.

„Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor în perioada în care aplicația e-Terra nu a fost disponibilă. Reluarea funcționării e-Terra permite procesarea acestor solicitări, iar gestionarea acestora și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru este prioritară pentru ANCPI. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, dar este gestionat, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare”, se mai arată în comunicatul Executivului.

„Măsuri pentru gestionarea volumului de solicitări”

În comunicat, Guvernul mai dă asigurări că „echipele tehnice și operaționale monitorizează permanent funcționarea aplicației e-Terra și volumul de solicitări înregistrate la nivelul oficiilor teritoriale”.

„În funcție de evoluția încărcării sistemului, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței aplicației și fluidizarea procesării cererilor”, mai susțin autoritățile.

În context, Guvernul avertizează că volumul ridicat de solicitări înregistrate într-un interval scurt poate genera „timpi de așteptare mai mari”, atât în ceea ce privește accesarea aplicației, cât și procesarea unor cereri.

„ANCPI acordă prioritate soluționării activității restante și urmărește reducerea progresivă a volumului acumulat”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, în aplicația e-Terra poate fi efectuată plata cu cardul, acolo unde serviciul și fluxul aferent permit acest tip de plată, precizează autoritățile române.

„Celelalte sisteme informatice ale ANCPI vor fi repornite etapizat”

În etapa prezentă, a fost reluată doar funcționarea sistemului integrat e-Terra, dar celelalte sisteme ANCPI sunt încă nefuncționale.

„Reluarea funcționării e-Terra este un pas important în procesul de revenire la normalitate. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal – urmează să fie repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare”, a precizat Guvernul.

Linii telefonice dedicate pentru informații și suport

Pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității, ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor următoarele linii telefonice dedicate de Call Center:

0749 012 525

0749 016 331

0735 950 582

ANCPI recomandă utilizatorilor să „apeleze aceste numere pentru informații și suport și, pe cât posibil, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară atunci când situația poate fi clarificată telefonic”.