Platformele cu bazele de date ale ANCPI sunt furnizate de Oracle, dar agenția de Cadastru își asigura singură securitatea datelor

Investigație de Marian Păvălașc, colaborator StartupCafe

Din 14 iulie, atacul cibernetic a blocat aplicațiile ANCPI și serviciile cadastrale, fiind afectate tranzacțiile imobiliare. Bazele de date rulează pe platforma Oracle Exadata. Oracle furnizează actualizări și suport, iar configurarea, administrarea și securitatea operațională reveneau IT-iștilor ANCPI.

Baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară funcționează pe sistemul Oracle Exadata, însă ANCPI nu are în prezent un contract cu o firmă IT specializată pentru administrarea, mentenanța sau securizarea acesteia, așa cum reiese dintr-un răspuns al instituției.

Reamintim că, un hacker a susținut că a obținut date din rețeaua ANCPI și codul-sursă al unor aplicații, pe care le-a scos la vânzare pe internet. Afirmația nu a fost confirmată oficial, ANCPI susținând că baza centrală de date nu a fost compromisă.

Cine administra bazele de date cu informații cadastrale sparte

Responsabilitatea operațională revine agenției, în timp ce Oracle furnizează actualizările de securitate, îndrumarea tehnică și asistența prevăzute în acordurile de suport.

Precizările trimise de ANCPI vin după atacul cibernetic din 14 iulie 2026, care a blocat aplicația e-Terra și accesul la serviciile cadastrale. Incidentul a paralizat intabulările și eliberarea extraselor de carte funciară, afectând inclusiv tranzacțiile imobiliare.

ANCPI susține că verificările efectuate până acum nu indică o compromitere a sistemului Oracle Exadata, a bazelor de date sau accesarea informațiilor de către atacatori.

„Nu există un contract privind administrarea unei baze de date”, arată agenția. Instituția confirmă că nu are un contract cu o firmă externă pentru administrarea, mentenanța sau securizarea bazei Oracle Exadata: „Administrarea și măsurile de securitate aferente bazei de date sunt asigurate în cadrul infrastructurii proprii a ANCPI”.

Oracle a evitat să spună dacă incidentul a implicat o vulnerabilitate a produselor sale sau dacă anumite sisteme și date au fost accesate.

Compania subliniază însă că, într-un mediu administrat de client, securitatea depinde de arhitectură și de modul în care sistemele sunt configurate, monitorizate, actualizate și întreținute.

Astfel, Oracle indică drept decisivă administrarea realizată de ANCPI, precizând că responsabilitățile depind și de contractele încheiate de agenție cu furnizorii de servicii.

Sursa foto: Facebook/ANCPI

ANCPI indică Oracle ca partner

ANCPI precizează că, în urma verificărilor și analizelor tehnice efectuate de entitățile abilitate, nu au rezultat indicii că atacatorii ar fi compromis sistemul Oracle Exadata care gestionează bazele de date, bazele de date propriu-zise sau că ar fi avut acces la informațiile conținute de acestea.

Pentru a nu exista interpretări, redăm întrebările trimise la ANCPI și răspunsurile primite de la departamentul de comunicare al instituției.

1. Care este firma și contractul ANCPI pentru bazele de date la care au avut acces hackerii?

Răspunsurile ANCPI:

„În urma verificărilor și analizelor tehnice efectuate de entitățile abilitate, nu au rezultat indicii că atacatorii ar fi compromis sistemul Oracle Exadata care gestionează bazele de date, bazele de date în sine sau că ar fi avut acces la datele conținute de acestea”. „Nu există un contract privind administrarea unei baze de date”.

2. Care este firma și contractul care trebuie să ofere securitatea bazelor de date, în cazul în care sunt diferite?

Răspunsurile ANCPI:

„Nu există un contract încheiat cu o firmă externă pentru administrarea, mentenanța sau asigurarea securității bazei de date Oracle Exadata”. „Administrarea și măsurile de securitate aferente bazei de date sunt asigurate în cadrul infrastructurii proprii a ANCPI”.

Laurențiu-Alexandru Blaga, inginer geodez și susținut de PNL Alba, conduce ANCPI din 2023, după un prim mandat în 2020–2021. Blaga este un personaj controversat. Părinții săi au afaceri în domeniu care au fost fost fondate de acesta și transferate ulterior părinților, societăți care au obținut numeroase contracte publice, așa cum a fost acuzat de USR Alba. Soția sa lucrează la OCPI Alba, instituție care recepționează lucrări realizate inclusiv de firmele familiei. Blaga susține că nu există incompatibilitate în aceste situații.

Sursa foto: Facebook/ANCPI

Oracle susține că soluțiile companiei au fost modificate de ANCPI

Compania Oracle este un gigant american al tehnologiei, specializat în baze de date, infrastructură cloud și aplicații pentru companii și instituții. Oracle România SRL a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 963,6 milioane de lei, în creștere cu 35,5%, un profit net de 8,6 milioane de lei și 2.091 de angajați, potrivit bilanțului depus la Ministerul Finanțelor. Compania românească face parte din grupul american Oracle Corporation, listat la Bursa din New York. Cel mai mare acționar individual este cofondatorul Larry Ellison, care deține aproximativ 40% din acțiunile grupului și este președinte executiv și director pentru tehnologie.

În ceea ce privește implicarea companiei în configurarea bazelor de date sparte ale ANCPI, conducerea Oracle România ne-a transmis că:

„Oracle nu poate comenta constatările tehnice specifice unui client și nici nu poate face speculații cu privire la implicarea unei anumite vulnerabilități a unui produs, la sistemele care ar fi putut fi accesate sau la eventuala expunere a unor date”. „Oracle Exadata și Oracle Database sunt platforme destinate mediului enterprise, proiectate cu mai multe niveluri de securitate, printre care controlul accesului, criptarea, izolarea, monitorizarea și auditarea. Totuși, într-un mediu administrat de client, nivelul de securitate al unei anumite implementări depinde și de arhitectura IT generală, precum și de modul în care sistemele sunt configurate, administrate, monitorizate, actualizate cu patch-uri de securitate și întreținute în timp”, ne-a mai transmis conducerea Oracle.

În plus, responsabilitățile privind securitatea operațională nu pot fi stabilite doar în funcție de tehnologia utilizată.

”Acestea depind de modelul de implementare, de procedurile operaționale ale clientului și de relațiile contractuale ale acestuia cu eventualii furnizori de servicii. Prin urmare, Oracle nu este în măsură să comenteze împărțirea concretă a responsabilităților în cadrul infrastructurii ANCPI”, sunt explicațiile oferite conducerea Oracle România. „Concluziile referitoare la acest incident ar trebui comunicate de ANCPI și de autoritățile competente după finalizarea evaluării”, este concluzia Oracle România.

Sursa foto: Facebook/ANCPI

Firmele care au lucrat la bazele de date ale ANCPI

Una dintre primele legături ale ANCPI și Oracle este din iunie 2019. Atunci, ANCPI a atribuit companiei S&T România un contract de 19,89 milioane de lei, fără TVA, pentru implementarea unui nou sistem de baze de date în centrele de date din București și Brașov. Oracle România a participat ca subcontractant, cu 2,5% din contract. Achiziția urmărea înlocuirea platformei hardware și actualizarea sistemului Oracle Database folosit de ANCPI.

În procedură au depus oferte S&T România, Trencadis, Net Brinel și asocierea Maguay Computers–Phoenix IT. Atât S&T, cât și Trencadis au indicat Oracle România drept subcontractant pentru 2,5% din valoare.

Însă, platformele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu au fost construite și administrate de o singură companie. În ultimii ani, ANCPI a împărțit dezvoltarea, mentenanța și securitatea aplicațiilor sale între mai multe firme. Numai acordurile-cadru aflate în derulare pentru e-Terra, platforma GIS și Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale depășesc 32 de milioane de lei.

La acestea se adaugă contractele pentru sistemul de plăți electronice, Registrul Agricol Național, infrastructura de comunicații și protecția împotriva atacurilor informatice. Potrivit unei analize publicate de Public Record (https://publicrecord.ro/2026/07/31/milioanele-ancpi-pentru-aplicatii-lovite-cibernetic/), ANCPI a cheltuit aproximativ 68 de milioane de lei numai pentru mentenanța sistemelor informatice în ultimii opt ani.

Sistemul central e-Terra a fost indisponibil după atacul ransomware din 14 iulie 2026. Guvernul a anunțat că atacatorii au criptat și au șters o parte a infrastructurii de virtualizare pe care rulau aplicațiile, susținând însă că baza centrală de date a cadastrului nu a fost compromisă.

Wing Leading Edge, mentenanță pentru e-Terra

Principalul contract aflat în derulare privește mentenanța e-Terra, sistemul care gestionează evidența electronică a proprietăților, cărțile funciare, planurile cadastrale și cererile depuse de notari, cadastrişti, executori, instituții sau cetățeni.

Acordul-cadru a fost atribuit la 27 aprilie 2023 firmei Wing Leading Edge SRL, pentru o perioadă de patru ani. Compania a încasat deja 10,9 milioane de lei din contractul cadru de 11,67 milioane de lei.

Obiectul contractului nu se limitează la repararea unor erori. Caietul de sarcini prevede monitorizarea bazei de date, a aplicației și a serverelor, instalarea actualizărilor de securitate, intervenția în cazul incidentelor, asistență tehnică și testarea securității sistemului.

Wing Leading Edge a fost înființată în 2015 de Elena Unciuleanu, Lucian Dumitrescu și Bogdan Dancu. În prezent, firma este deținută de Cristian Ioan Gîlmeanu, fost angajat Hewlett-Packard. Până recent, în acționariat s-a aflat și Vasile Olimpiu Bălaș, acționar al Techventures Bank, fosta Bancă Comercială Feroviară.

Trencadis a întreținut e-Terra până în 2022

Înainte de Wing Leading Edge, mentenanța e-Terra a fost asigurată de Trencadis Corp SRL. Firma a câștigat în 2018 un contract de aproximativ 9,9 milioane de lei, valabil patru ani, și a subcontractat o parte dintre servicii.

Contractul a presupus remedierea erorilor și dezvoltarea unor funcționalități noi. Reprezentanții Trencadis au precizat că relația contractuală cu ANCPI s-a încheiat în toamna anului 2022 și că firma nu a mai fost implicată ulterior în administrarea sau securizarea sistemului.

La momentul atribuirii, Trencadis era controlată de fondatorul Radu Negulescu, printr-o altă companie. Carlo Roberto Burci, fiul omului de afaceri Cristian Burci, și Mihaela Maria Moldovan erau acționari minoritari.

În prezent, Trencadis este controlată de Marian Murguleț, fost secretar de stat pentru tehnologia informației și fost responsabil pentru sistemele informatice ale Guvernului.

Teamnet a construit e-Terra 3

Cea mai importantă etapă de dezvoltare a sistemului a fost atribuită la sfârșitul anului 2014 companiei Teamnet International.

Contractul, cu o valoare de peste 43 de milioane de lei cu TVA, aproximativ 9,77 milioane de euro la cursul de atunci, a avut ca obiect analiza, proiectarea și realizarea e-Terra 3. Proiectul presupunea migrarea funcționalităților e-Terra 2 către o arhitectură nouă și adăugarea unor instrumente compatibile cu Directiva europeană INSPIRE.

La licitație au fost depuse trei oferte, dar numai cea a Teamnet a fost declarată admisibilă.

Teamnet a fost fondată de Sebastian Ghiță, alături de Bogdan Padiu, George Stan, Bogdan Nedelcu și Ovidiu Trașcu. Ghiță a susținut că și-a vândut participațiile înaintea contractului. În momentul atribuirii, Bogdan Padiu controla direct și indirect 51,69% din companie, iar International Finance Corporation și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre dețineau câte 8,33%. Teamnet a intrat în insolvență în 2017.

Procurorii DNA i-au considerat pe Bogdan Padiu și Mariana Dimulescu apropiați sau interpuși ai lui Sebastian Ghiță, conform unui dosar penal deschis în 2014. Însă, în septembrie 2025, judecătorul de Cameră Preliminară de la Tribunalul Prahova a ajuns la concluzia că dosarul a fost prost făcut. Aceasta după ce a exclus mai multe probe în baza unor decizii CCR.

Anterior Teamnet, IBM România și Esri România participaseră la realizarea și extinderea sistemului informatic cadastral. Între 2007 și 2012, cele două companii primiseră șase contracte cu o valoare cumulată de aproximativ 93,5 milioane de lei. În 2012, IBM România obținuse și un contract de peste 19,3 milioane de lei pentru mentenanța e-Terra.

Esri România, peste 15 milioane de lei pentru platforma GIS

Un alt acord-cadru important a fost atribuit la 29 noiembrie 2023 companiei Esri România SRL. Contractul, cu o valoare de 15,66 milioane de lei și o durată de patru ani, are ca obiect mentenanța platformei GIS, cunoscută și ca Geoportalul ANCPI.

Platforma permite afișarea și consultarea datelor cadastrale și cartografice sub forma unor hărți interactive. Firma trebuie să monitorizeze sistemul și baza de date, să implementeze o strategie de securitate, să testeze anual infrastructura IT și de comunicații, să realizeze copii de siguranță și să poată restaura datele în cazul unui atac informatic. Contractul prevede și suport permanent pentru incidentele severe.

Esri România a mai primit în 2018 un contract de aproximativ 13 milioane de lei, tot pentru mentenanța platformei GIS, valabil patru ani.

Firma a fost înființată la sfârșitul anilor ’90. Asociatul majoritar este Alexandru Vasile, iar 40% din capital este deținut de Esri International LLC, societate înregistrată în statul american Nevada și parte a grupului fondat de Jack și Laura Dangermond.

Intergraph Computer Services, mentenanța registrului străzilor

Intergraph Computer Services SRL a primit, la 4 august 2023, un acord-cadru de 4,79 milioane de lei pentru mentenanța Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale - RENNS. Contractul este valabil patru ani.

RENNS centralizează denumirile străzilor și adresele din România, împreună cu poziționare geografică a acestora, și este integrat în Geoportalul ANCPI.

Firma trebuie să ofere suport tehnic, să intervină la incidente, să remedieze erorile și să dezvolte componente software. Caietul de sarcini menționează inclusiv testarea codului, verificarea securității infrastructurii și efectuarea unor teste de penetrare din exteriorul rețelei.

Intergraph mai câștigase în 2021 un acord-cadru de aproximativ 4,7 milioane de lei pentru mentenanța Registrului Agricol Național (RAN).

Societatea, înființată în 1995, îl are ca asociat majoritar pe Marcel Adrian Foca. Printre clienții săi publici se numără Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Serviciul de Telecomunicații Speciale, APIA și Centrul Național de Cartografie.

IT About IT, protecția împotriva atacurilor și virușilor

Protecția antivirus și serviciile dedicate atacurilor cibernetice au fost contractate separat. ANCPI a încheiat cu IT About IT SRL două acorduri-cadru, în 2019 și 2023, cu o valoare maximă cumulată de aproximativ 2,5 milioane de lei.

Cel mai recent acord, atribuit în decembrie 2023, are o valoare de 1,48 milioane de lei și este valabil patru ani. Ultimul contract subsecvent identificat în presă a fost semnat la 30 aprilie 2026.

Contractul privește întreținerea, actualizarea și auditarea soluției de protecție instalate pe aproximativ 3.500-4.500 de stații de lucru și servere. Documentația prevedea disponibilitate permanentă, audit tehnic anual, intervenții în cazul incidentelor critice și, la cererea ANCPI, analize de vulnerabilitate și de risc. Furnizorul intervenea în baza alertelor și sesizărilor transmise de agenție.

IT About IT a fost înființată în 2015 și este deținută integral de Ovidiu Raoul Berdilă, fost angajat al Bitdefender. Firma revinde și asigură mentenanță pentru soluții dezvoltate de compania românească de securitate.

Raoul Berdilă este fratele lui Horațiu Bruno Berdilă, fost director general al Romsys. Acesta din urmă a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut acuzațiile privind plata unor mite pentru obținerea unor contracte IT.

Smart Control, mentenanță pentru echipamentele de rețea

În 2025, ANCPI a semnat cu Smart Control SRL un contract de 3,14 milioane de lei, valabil un an, pentru mentenanța echipamentelor de rețea Cisco, Fortinet și Juniper. Contractul s-a încheiat în primăvară din acest an, 2026.

Obiectivul declarat era creșterea rezilienței rețelei, protejarea acesteia împotriva atacurilor și menținerea funcționării sistemelor informatice.

Smart Control trebuia să monitorizeze echipamentele și să implementeze o platformă care transmitea automat alerte către echipa tehnică a ANCPI. Firma din București este controlată de Maven Business Consulting SRL, cu 72,5%, firmă deținută de Răzvan Olteanu. Mihai Pătularu are restul de 27,5%. Compania a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 93,58 milioane de lei și un profit de 17,78 milioane de lei, cu numai 12 angajați.

Technology Systems and Services International, platforma ePayment

Technology Systems and Services International SRL a primit în 2021 un acord-cadru de peste 4,8 milioane de lei pentru mentenanța platformei ePayment a ANCPI. Contractul a fost încheiat pentru patru ani și a expirat în 2025.

Aplicația era folosită pentru încasarea online a tarifelor și comandarea documentelor cadastrale, fiind conectată la sistemul central e-Terra.

Bogdan Padiu controlează aproape 51% din firmă, direct și prin alte societăți. Restul participațiilor sunt deținute de Mariana Meri Dimulescu și Constantin Padiu.

În trecut, printre asociații TSSI s-a aflat și Teamnet International.