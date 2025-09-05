Site-ul Flightradar24 primește o investiție de la un fond privat

Portalul online suedez Flightradar24, folosit și de utilizatorii români pentru a urmări traseele avioanelor din toată lumea, a atras recent prima sa investiție din partea unui fond de capital privat.

Fondul de investiții Sprints a preluat 35% din Flightradar24, potrivit Aviation 24. Fondatorii portalului aviatic, Mikael Robertsson și Olov Lindberg, împreună cu CEO-ul Fredrik Lindahl păstrează restul de 65% din compania suedeză.

„La Sprints, lucrăm cu firme de tehnologie care combină o implicare puternică a consumatorilor cu o valoare durabilă a produselor. Flightradar24 întruchipează aceste calități, cu 50 de milioane de utilizatori lunar și cea mai mare rețea de receptoare din lume care alimentează serviciul său de urmărire a zborurilor, cel mai bun din categoria sa. Suntem mândri să colaborăm cu Flightradar24 ca prim investitor instituțional și abia aștepăm să sprijinim compania în următoarea sa fază de creștere”, a transmis fondul de investiții londonez Sprints.

Flightradar24 a fost fondat în anul 2006, la Stockholm, dar până acum nu a mai accesat investiții din partea fondurilor de capital.