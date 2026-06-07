ANAT: „Nu avem deocamdată semnale de îngrijorare din partea turiștilor privind o evitare a litoralului sau a Deltei Dunării”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism nu are deocamdată semnale de îngrijorare din partea turiștilor privind o evitare a litoralului sau a Deltei Dunării, a declarat, pentru StartupCafe.ro, purtătorul de cuvânt al patronatului ANAT, Traian Bădulescu.

Reamintim că, vineri, o dronă marină marină ucraineană a explodat în Portul Constanța, fără să fie înregistrate victime. Alte trei drone s-au autodetonat în largul Mării Negre și în afara portului, potrivit HotNews.ro.

În urma exploziei dronei navale ucrainene din Portul Constanța, de vineri, StartupCafe a solicitat patronilor ANAT un punct de vedere privind efectele asupra turismului românesc:

StartupCafe: Ce impact se prefigurează asupra turismului românesc în urma incidentului menționat?

Traian Bădulescu (ANAT): În acest moment, consider că este prematur să vorbim despre un impact major asupra turismului românesc în general sau asupra litoralului în particular. Vorbim despre un incident izolat, gestionat de autorități, iar turiștii trebuie să știe că siguranța lor reprezintă prioritatea principală. Turismul este însă un domeniu foarte sensibil la percepții, iar orice eveniment care generează îngrijorare poate produce efecte de imagine pe termen scurt. Conflictul din imediata noastră vecinătate are, din păcate, mai mult de 4 ani și pot spune că ne-am obișnuit. Incidente izolate cu mine sau fragmente de drone au mai fost. Este normal să fie luate măsuri care să protejeze turiștii, mă refer aici la evacuări pe termen scurt ale zonelor, dar, repet, nu avem deocamdată semnale de îngrijorare din partea turiștilor privind o evitare a litoralului sau a Deltei Dunării. Noi avem încredere că și autoritățile își vor face treaba din ce în ce mai bine și vor depista aceste aparate. Să nu uităm că, de-a lungul ultimilor ani, au mai fost mine sau drone descoperite și bine neutralizate. Delta Dunării rămâne o destinație căutată de către turiștii români și străini, chiar dacă se află în imediata proximitate a conflictului.

StartupCafe: Având în vedere starea de incertitudine, credeți că turiștii vor fi mai reticenți să vină pe litoralul românesc și pe viitor?

Traian Bădulescu (ANAT): Este posibil ca o parte dintre turiști să manifeste o anumită prudență în perioada imediat următoare, mai ales dacă apar informații contradictorii sau insuficient clarificate. Totuși, experiența ultimilor ani ne arată că turiștii reacționează în principal la informațiile primite din zi în zi, în timp real, și la măsurile concrete luate de autorități. Dacă situația este monitorizată permanent și comunicată transparent, nu mă aștept la o diminuare a interesului pentru litoralul românesc. Trebuie să ținem cont și de faptul că sezonul estival este în plină desfășurare, iar milioane de turiști aleg anual litoralul pentru vacanțe. Un incident singular nu schimbă automat comportamentul întregii piețe turistice.

StartupCafe: Ce mesaj aveți pentru turiști?

Traian Bădulescu (ANAT): Mesajul meu este să urmărească informațiile și recomandările autorităților competente. România rămâne o destinație sigură, iar instituțiile statului au obligația și capacitatea de a monitoriza și gestiona astfel de situații. În același timp, turiștii trebuie să respecte eventualele măsuri de siguranță dispuse local și să evite răspândirea informațiilor neverificate.

StartupCafe: Ce așteptări aveți de la autoritățile române?

Traian Bădulescu (ANAT): În primul rând, este esențială o comunicare rapidă, transparentă și coerentă. În situații care pot influența percepția publică, informația oficială trebuie să ajungă la cetățeni și la turiști înaintea speculațiilor. De asemenea, este important ca autoritățile să continue monitorizarea atentă a zonei maritime și să informeze constant operatorii din turism și publicul larg cu privire la măsurile adoptate.

Industria turistică are nevoie de predictibilitate și de încredere, iar acestea se construiesc prin profesionalism și comunicare eficientă. Turismul are nevoie de comunicare transparentă.

StartupCafe: Dacă aveți ceva de adăugat…

Traian Bădulescu (ANAT): Aș sublinia că litoralul românesc reprezintă una dintre cele mai importante destinații turistice ale țării, cu peste 2 milioane de turiști anual (din care peste 95%, este drept, sunt turiști români) iar siguranța turiștilor trebuie să rămână obiectivul comun al autorităților și al industriei turistice. Este important să evităm concluziile alarmiste înainte ca toate datele să fie clarificate. În astfel de momente, responsabilitatea, calmul și comunicarea corectă sunt cele mai bune instrumente pentru protejarea atât a turiștilor, cât și a imaginii destinației.