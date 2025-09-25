Și absolvenții facultăților de Drept vor putea deveni consultanți fiscali recunoscuți, nu doar licențiații în economie

Guvernul Bolojan a adoptat, joi, o ordonanță de urgență care va permite și absolvenților de studii juridice să pătrundă în profesia de consultant fiscal, recunoscută ca atare, nu numai persoanelor licențiate în științe economice, ca până acum.

Ordonanța de urgență de joi modifică Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.

Referitor la condițiile de acces la examen – actul normativ introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă și pentru persoanele care au absolvit studii juridice. În prezent, accesul este permis doar pentru persoanele cu studii economice;

De asemenea, actul normativ include prevederi cu privire la colaborarea dintre Camera Consultanților Fiscali (CCF) și Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în scopul îmbunătățirii conformării fiscale a contribuabililor.

Astfel, este reglementată recunoașterea consultanților fiscali din statele aderente la „Codul OCDE de liberalizare a mișcărilor de capital și Codul OCDE de liberalizare a operațiunilor curente invizibile”, în condiții echivalente recunoașterii consultanților fiscali din statele membre UE.

În prezent, Camera Consultanților Fiscali (CCF), organizația profesională de profil din România, enumeră pe site-ul său condițiile de acces în profesie:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

(ii) administrare fiscală;

(iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

(iv) activitate financiar-contabilă;

(v) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

(vi) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiarcontabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesie.

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asisten.