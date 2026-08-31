Seminare online ANAF: Microîntreprinderi, activități independente, impozit pe venit și contribuții sociale și altele

ANAF a publicat și calendarul celor opt seminare online programate în septembrie 2026, printre temele abordate fiind: regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din activități independente obținute din profesii liberale sau impozitarea veniturilor din meditații acordate în particular de persoane fizice.
Seminarele durează două ore, iar înscrierile se pot face până la începerea fiecărei sesiuni, în limita locurilor disponibile. Fiecare seminar poate avea cel mult 500 de participanți.
Iată calendarul complet al celor opt seminare online organizate de ANAF în septembrie 2026:
- 21 septembrie, ora 11:00 - Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
- 22 septembrie, ora 10:00 - Stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice
- 23 septembrie, ora 10:00 - Venituri din activități independente obținute din profesii liberale
- 24 septembrie, ora 10:00 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice
- 25 septembrie, ora 11:00 - Impozitarea veniturilor din premii și jocuri de noroc și a veniturilor din alte surse
- 28 septembrie, ora 11:00 - Cheltuieli cu deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit
- 29 septembrie, ora 09:30 - Stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în România pentru persoanele fizice
- 30 septembrie, ora 11:00 - Impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile obținute din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii
Înscrierile la webinarele ANAF se fac AICI.