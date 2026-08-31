Seminare online ANAF: Microîntreprinderi, activități independente, impozit pe venit și contribuții sociale și altele

ANAF a publicat și calendarul celor opt seminare online programate în septembrie 2026, printre temele abordate fiind: regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din activități independente obținute din profesii liberale sau impozitarea veniturilor din meditații acordate în particular de persoane fizice.

Seminarele durează două ore, iar înscrierile se pot face până la începerea fiecărei sesiuni, în limita locurilor disponibile. Fiecare seminar poate avea cel mult 500 de participanți.

Iată calendarul complet al celor opt seminare online organizate de ANAF în septembrie 2026:

21 septembrie, ora 11:00 - Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor 22 septembrie, ora 10:00 - Stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice 23 septembrie, ora 10:00 - Venituri din activități independente obținute din profesii liberale 24 septembrie, ora 10:00 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice 25 septembrie, ora 11:00 - Impozitarea veniturilor din premii și jocuri de noroc și a veniturilor din alte surse 28 septembrie, ora 11:00 - Cheltuieli cu deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit 29 septembrie, ora 09:30 - Stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în România pentru persoanele fizice 30 septembrie, ora 11:00 - Impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile obținute din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

Înscrierile la webinarele ANAF se fac AICI.