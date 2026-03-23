Șeful celui mai mare administrator de active din lume avertizează: boom-ul AI riscă să adâncească inegalitatea

Inteligența artificială creează oportunități uriașe de câștig, dar acestea riscă să ajungă în principal la investitorii și companiile care au deja avantaj pe piață, avertizează CEO-ul celui mai mare administrator de active din lume, BlackRock, potrivit Reuters.

Larry Fink spune că valurile de inovație din trecut au generat bogăție în special pentru cei care dețineau deja active financiare, iar inteligența artificială ar putea repeta acest tipar, la o scară și mai mare.

AI face bani, dar nu pentru toți

De la lansarea ChatGPT, în noiembrie 2022, creșterile de pe piețele financiare au fost impulsionate în mare parte de un grup restrâns de companii aflate în centrul boom-ului AI.

„Istoria arată că tehnologiile transformative creează valoare uriașă – iar o mare parte din această valoare revine companiilor care le dezvoltă și investitorilor care le dețin”, a transmis Fink în scrisoarea anuală adresată acționarilor.



În acest context, există riscul ca diferențele dintre marile companii tech și restul economiei să se adâncească, în timp ce investitorii obișnuiți rămân mai puțin expuși la aceste câștiguri.

Deși în ultimii ani mai mulți oameni au început să investească, participarea rămâne limitată, în special pe segmentele tradiționale, precum acțiunile, considerate esențiale pentru acumularea de avere.

Miza mare: cine prinde valul AI

Șeful BlackRock subliniază că inteligența artificială este „aici pentru a rămâne” și devine un element central în competiția economică globală, în special între Statele Unite și China.

În același timp, investitorii devin tot mai atenți la riscurile pe care AI le aduce pentru anumite sectoare, în special pentru companiile de software tradițional și servicii, unde automatizarea și noii competitori „AI-native” pot afecta veniturile și creșterea.

Incertitudinea legată de viteza de adaptare a companiilor și de viitorii câștigători ai revoluției AI a dus deja la volatilitate pe bursă.

Pe acest fundal, marcat și de tensiuni geopolitice, creșterea prețurilor la energie și temeri privind încetinirea economică, Fink le recomandă investitorilor să rămână pe termen lung în piață.

„În timp, a rămâne investit a contat mult mai mult decât momentul intrării în piață. În ultimele două decenii, fiecare dolar investit în S&P 500 a crescut de peste opt ori”, a spus el.



Concluzia șefului celui mai mare administrator de active din lume: inteligența artificială va crea valoare economică semnificativă, însă provocarea majoră este ca tot mai mulți oameni să participe la aceste câștiguri, nu doar marile companii și investitorii deja bine poziționați.

