Se schimbă regulile pentru terasele din București: Top 5 modificări propuse de Ciprian Ciucu care pot afecta restaurantele și cafenelele. Primele reacții au apărut deja

Primăria Municipiului București a pus în dezbatere publică un nou regulament privind funcționarea teraselor temporare, care înlocuiește actualele reglementări și extinde regulile la nivelul întregului oraș.

Proiectul, anunțat de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, introduce o serie de restricții noi privind muzica, programul de funcționare, evenimentele private și autorizarea teraselor, dar și obligații suplimentare pentru operatorii din industria ospitalității.

„Am promis un regulament pentru terasele de pe domeniul public. Am lucrat mult la el și am analizat modul în care procedează alte orașe civilizate. Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții”, a scris primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Edilul a mai precizat că proiectul a fost publicat pentru dezbatere publică și că observațiile primite vor fi analizate înainte ca documentul să ajungă pe masa Consiliului General.

Top 5 modificări care pot schimba activitatea restaurantelor și cafenelelor din București

1. Fără muzică înainte de ora 10:00, între 13:00 și 14:00 și după 22:00

Probabil cea mai controversată modificare este introducerea unor intervale orare explicite în care muzica nu va mai putea fi difuzată, prevederi care nu există în actualele reglementări.

Pentru localurile aflate la parterul blocurilor, programul va fi limitat până la ora 22:00 de duminică până joi și până la miezul nopții în zilele de vineri și sâmbătă. Abaterile repetate privind zgomotul sau programul de funcționare pot duce la suspendarea sau retragerea definitivă a avizului.

2. Expertiza fonică devine obligatorie pentru localurile de la parterul blocurilor

Restaurantele și cafenelele amplasate la parterul imobilelor de locuințe vor trebui să obțină expertize acustice și să implementeze măsuri de izolare fonică.

Această obligație nu exista în vechile reglementări și poate aduce costuri suplimentare pentru operatorii din HoReCa.

3. Petrecerile și evenimentele private intră sub restricții

Proiectul prevede că în localurile și pe terasele de la parterul blocurilor nu se vor putea organiza petreceri, aniversări sau alte evenimente.

În plus, terasele nu vor mai putea fi rezervate integral pentru nunți, botezuri, aniversări și alte evenimente private care restricționează accesul publicului.

4. Terasele din fața clădirilor degradate sau cu risc seismic RS I nu vor mai putea fi autorizate

O altă noutate importantă este condiționarea autorizării de starea imobilului.

Astfel, nu vor putea funcționa terase în fața clădirilor degradate sau încadrate în clasa de risc seismic I, dacă proprietarii nu au efectuat lucrările necesare de punere în siguranță.

5. Primăria primește puteri suplimentare: suspendarea avizelor și evacuarea teraselor

Noul regulament permite administrației să suspende sau să retragă definitiv avizele de amplasare în cazul încălcării repetate a regulilor.

După expirarea avizului, terasa va trebui desființată în maximum 48 de ore. În caz contrar, autoritățile vor putea elibera forțat amplasamentul, iar costurile vor fi recuperate de la operatorul economic.

Alte modificări pregătite de PMB pentru terasele din București

Pe lângă cele cinci schimbări cu impactul cel mai mare asupra industriei ospitalității, proiectul aduce și alte noutăți importante.

În primul rând, este introdus un regulament unic pentru întreg Bucureștiul, care va înlocui actualele reglementări și va extinde aplicarea acestora nu doar în Centrul Istoric și în zonele construite protejate, ci și pe domeniul public și privat al municipiului, inclusiv pentru anumite terase amplasate pe proprietăți private.

Totodată, apare obligativitatea obținerii unui aviz de amplasare emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul PMB, document care se va adăuga autorizației de funcționare eliberate de primăriile de sector.

Documentația necesară pentru autorizare devine mai complexă. Operatorii vor trebui să depună, pe lângă documentele deja solicitate, un memoriu tehnic, planuri de mobilare, fotografii, simulări grafice și documentație realizată de un arhitect membru al Ordinului Arhitecților din România. Primăria Capitalei va avea la dispoziție maximum 30 de zile pentru soluționarea cererilor complete.

Noua reglementare prevede că toate amenajările trebuie să fie complet reversibile, fiind permise doar structurile ușoare și demontabile.

În zonele protejate sunt introduse restricții suplimentare privind aspectul și echipamentele utilizate. Proiectul interzice perforarea pavajului, ancorarea de clădirile monument și afectarea perspectivelor către clădirile istorice.

Tot aici nu vor mai fi permise frigiderele și vitrinele frigorifice, încălzitoarele exterioare, ventilatoarele, sistemele de răcire prin pulverizare și decorațiunile artificiale. Sunt interzise și cablurile vizibile, instalațiile considerate nesigure, efectele laser și sistemele audio montate pe fațade.

Proiectul introduce și conceptul de „suprafață modulară”, care va fi luat în calcul la stabilirea suprafeței ocupate și a taxelor. Astfel, vor fi contabilizate nu doar mesele și scaunele, ci și umbrelele, jardinierele, pupitrele de meniu și alte echipamente auxiliare.

Regulamentul impune și reguli privind mobilierul după închiderea programului. Acesta va trebui strâns și depozitat, iar atunci când nu poate fi mutat va putea rămâne pe amplasament doar stivuit și acoperit cu huse neutre, fără elemente publicitare și fără depozitarea deșeurilor sub acestea.

Ce observații au fost transmise deja în dezbaterea publică

Comentariile publicate pe platforma Primăriei Capitalei arată că cele mai multe observații vizează prevederile considerate prea restrictive pentru industria ospitalității.

Printre temele recurente se numără limitarea programului și a muzicii, interdicția organizării unor evenimente în localurile de la parterul blocurilor, precum și noile obligații privind expertizele acustice și documentațiile necesare pentru autorizare.

Mai multe puncte de vedere atrag atenția că noile reguli ar putea genera costuri suplimentare și ar putea afecta activitatea unor afaceri din HoReCa.

În același timp, alte observații susțin necesitatea unor reguli unitare și a unei aplicări mai stricte a acestora, în special în ceea ce privește ocuparea domeniului public, zgomotul și protejarea zonelor istorice.

Au fost formulate și propuneri de clarificare a unor prevederi, astfel încât regulamentul să fie mai ușor de aplicat și să ofere mai multă predictibilitate atât administrației, cât și operatorilor economici.

Printre cele mai relevante observații formulate în cadrul dezbaterii publice se numără solicitările de renunțare la interdicția muzicii între orele 13:00 și 14:00 și după ora 22:00, propuneri de flexibilizare a programului teraselor și cereri de reconsiderare a interdicției privind organizarea evenimentelor în localurile de la parterul blocurilor.

Alte puncte de vedere cer clarificări privind aplicarea noilor cerințe legate de expertizele acustice și avertizează asupra costurilor suplimentare pe care le-ar putea suporta operatorii economici.

Ce îi nemulțumește pe bucureșteni și pe proprietarii de localuri

Proiectul a generat deja numeroase reacții pe pagina de Facebook a lui Ciprian Ciucu. O parte dintre comentatori au salutat încercarea de a introduce reguli mai clare pentru ocuparea spațiului public și de a reduce disconfortul pentru locatari.

Printre afirmațiile care apar frecvent: „În sfârșit, reguli clare pentru toată lumea”, „Trebuie să existe ordine și respect pentru locuitori” sau „Problema nu este că avem reguli, ci că nu sunt aplicate”.

În același timp, cele mai multe discuții s-au concentrat asupra limitelor de funcționare și a restricțiilor privind muzica. Printre cele mai relevante reacții se regăsesc afirmații precum „Bucureștiul nu trebuie să se închidă la ora 22:00”, „Orașele europene au viață și după ora 22:00”, „Interdicția muzicii între 13:00 și 14:00 este absurdă” sau „Nu trebuie pedepsită întreaga industrie pentru abaterile câtorva”.

Au existat și comentarii care au atras atenția asupra costurilor suplimentare și a dificultăților de conformare pe care le-ar putea aduce noile reguli pentru afacerile mici din HoReCa.

„În această perioadă lucrăm la mai multe regulamente pentru a aduce mai multă ordine și mai multă predictibilitate în București. (...) Ordinea și predictibilitatea nu sunt obstacole în calea dezvoltării, ci condițiile ei”, a mai transmis primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Primele reacții, atât pe pagina de Facebook a edilului, cât și în cadrul dezbaterii publice organizate de PMB, arată că prevederile privind zgomotul, programul teraselor și evenimentele private sunt cele mai susceptibile să genereze negocieri și discuții între administrație și industria ospitalității înainte de adoptarea formei finale a regulamentului.

































































