Schneider Electric, parteneriat cu o platformă de măsurare a amprentei de carbon pentru sprijinirea IMM-urilor

Colosul francez Schneider Electric anunță un nou parteneriat cu platforma de măsurare și gestionare a amprentei de carbon Greenly pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM) partenere din întregul lanț valoric al industriei electrice, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Colaborarea va consolida Decarbonization Champion (DCP), program extins dedicat IMM-urilor, astfel încât acestea să își poată măsura, gestiona și reduce emisiile de carbon, îmbunătățindu-și totodată performanța operațională. Inițiativa este susținută de SE Advisory Services, divizia globală de consultanță a Schneider Electric.

Prin intermediul programului, compania colaborează cu rețeaua sa globală de companii partenere IMM, oferindu-le o foaie de parcurs structurată pentru decarbonizare. Aceasta combină platforma Greenly de măsurare a emisiilor de carbon cu serviciile de consultanță specializată în sustenabilitate oferite de SE Advisory Services, pentru a accelera decarbonizarea la nivelul întregului lanț valoric global.

Programul generează o valoare estimată de peste 30.000 EUR anual pentru fiecare partener de distribuție și include:

Acces la Schneider Electric Sustainability and Energy Tech School;

Acces la platforma Greenly pentru măsurarea, vizualizarea, monitorizarea și raportarea emisiilor din Scope 1 și Scope 2;

pentru măsurarea, vizualizarea, monitorizarea și raportarea emisiilor din Scope 1 și Scope 2; Servicii de consultanță oferite de SE Advisory Services, care combină audituri la distanță, elaborarea strategiilor și dezvoltarea în comun a foilor de parcurs pentru decarbonizare;

oferite de SE Advisory Services, care combină audituri la distanță, elaborarea strategiilor și dezvoltarea în comun a foilor de parcurs pentru decarbonizare; Recunoaștere sub un brand comun pentru partenerii participanți.

Programul este în prezent extins la nivel global prin intermediul ecosistemului de parteneri Schneider Electric și oferă acces la anumite tehnologii pentru decarbonizare și la stimulente financiare.

Schneider Electric spune că are 160.000 de angajați și 1 milion de parteneri în peste 100 de țări. Portofoliul companiei include dispozitive inteligente, arhitecturi definite prin software, sisteme bazate pe AI, servicii digitale și consultanță de specialitate.