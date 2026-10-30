Schimbare majoră la Antibiotice Iași: Ioan Nani pleacă după aproape 30 de ani la conducerea companiei de stat

Ioan Nani, directorul general al producătorului de medicamente Antibiotice Iași, companie controlată de statul român prin Ministerul Sănătății, va părăsi funcția pe 4 decembrie 2026, după aproape trei decenii la conducerea societății. Decizia a fost luată la solicitarea sa, potrivit unui raport transmis vineri Bursei de Valori București (BVB).

Consiliul de Administrație al Antibiotice Iași a luat act de solicitarea lui Ioan Nani în ședința din 29 octombrie 2026, urmând ca mandatul acestuia să înceteze pe 4 decembrie.

Ioan Nani, în vârstă de 66 de ani, a condus producătorul farmaceutic în perioadele 1998-2008 și 2009-2026. Actualul său mandat de director general, început în iunie 2025, ar fi trebuit să se încheie în aprilie 2029.

Compania explică retragerea prin dorința acestuia de a petrece mai mult timp alături de familie și de persoanele apropiate.

„După o viață profesională închinată aproape în întregime companiei, dorința de a petrece mai mult timp alături de familie și de cei apropiați este cât se poate de firească”, se arată în raportul transmis investitorilor.

Cine va conduce Antibiotice Iași după plecarea lui Ioan Nani

Până la 4 decembrie 2026, Ioan Nani își va exercita integral atribuțiile și va coordona, împreună cu Consiliul de Administrație, procesul de tranziție.

După această dată, Consiliul de Administrație va desemna un director general interimar și va organiza procedura de selecție pentru numirea unui nou director general, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Totodată, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată pentru desemnarea unui administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție a unui administrator definitiv, întrucât Ioan Nani ocupă și un loc în Consiliul de Administrație al societății.

Compania precizează că activitatea curentă, relațiile cu partenerii comerciali și proiectele de investiții vor continua conform planurilor aprobate.

„Obiectivele strategice rămân neschimbate: dezvoltarea sustenabilă a afacerii, consolidarea poziției pe piața internă, extinderea prezenței internaționale și protejarea intereselor pe termen lung ale acționarilor”, potrivit raportului.

Antibiotice Iași, companie de stat cu exporturi în 70 de țări

Antibiotice Iași este unul dintre principalii producători români de medicamente generice, cu un portofoliu care include medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, produse fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale.

Sub conducerea lui Ioan Nani, compania și-a extins activitatea internațională, ajungând să exporte produse în 70 de țări. Antibiotice deține, de asemenea, o poziție de lider mondial în producția substanței active nistatină, utilizată în tratamentele antifungice.

Societatea este listată la Bursa de Valori București, sub simbolul ATB, și are drept acționar majoritar Ministerul Sănătății, care deține aproximativ 53% din capital.

Printre ceilalți acționari importanți se numără Infinity Capital Investments, cu aproximativ 10,8%, și fondul de pensii administrat privat Metropolitan Life, cu circa 5%.

Antibiotice Iași a încheiat primul semestru din 2026 cu un profit net de aproximativ 15,5 milioane de lei, potrivit raportărilor financiare ale societății.

Plecarea lui Ioan Nani marchează astfel o schimbare importantă în conducerea unuia dintre cei mai mari producători farmaceutici din România, după o perioadă în care acesta a coordonat atât dezvoltarea capacităților industriale, cât și extinderea companiei pe piețele externe.