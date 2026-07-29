Până la 500.000 EUR pentru firmele românești care dezvoltă tehnologii anti-dronă. Trebuie să găsească un partener din Ucraina

Firmele românești care dezvoltă tehnologii anti-dronă și soluții pentru apărare aeriană pot solicita finanțări de până la 500.000 EUR prin primul program comun de granturi pentru inovare lansat de NATO și Ucraina. Pentru a participa, companiile din România trebuie să formeze o echipă cu o firmă ucraineană, iar termenul pentru prima etapă de înscriere este 3 august 2026.

Programul UNITE - Brave NATO este derulat de NATO împreună cu Brave1, clusterul ucrainean pentru tehnologii de apărare.

Primul apel este destinat dezvoltării tehnologiilor pentru combaterea dronelor și consolidarea capacităților de apărare aeriană.

Finanțările pot ajunge la 250.000 EUR sau 500.000 EUR pentru fiecare partener din echipa comună, în funcție de categoria în care este înscris proiectul.

Astfel, o echipă formată dintr-o companie românească și una ucraineană poate primi cumulat până la 500.000 EUR sau 1 milion EUR.

Ce tehnologii pot primi finanțare

În primul apel UNITE - Brave NATO sunt căutate proiecte din cinci domenii:

sisteme active de protecție împotriva dronelor FPV;

sisteme avansate și accesibile pentru combaterea dronelor de tip Shahed;

tehnologii de sprijin electromagnetic pentru culegerea de informații din semnale - SIGINT;

tehnologii de atac electromagnetic împotriva dronelor FPV;

platforme aeriene de mare altitudine.

Programul este destinat tehnologiilor care au fost deja dezvoltate și testate și care pot fi aduse la un nivel adecvat producției de serie și utilizării pe câmpul de luptă.

Proiectele selectate vor putea fi dezvoltate până la nivelul de maturitate tehnologică TRL 8. Toate soluțiile finanțate vor trece printr-un proces obligatoriu de validare prin platforma TEST in UKRAINE.

Firma din Ucraina depune cererea

La program pot participa numai echipe comune, formate dintr-o companie din Ucraina și una dintr-un stat membru NATO. România fiind membră a Alianței, firmele românești pot intra în astfel de consorții.

Cererea pentru prima etapă trebuie depusă de partenerul ucrainean, în numele ambelor companii.

Procesul de selecție este împărțit în două etape. Prima constă în depunerea unei expresii de interes și verificarea eligibilității companiilor.

Firma ucraineană trebuie să prezinte, printre altele:

o declarație privind îndeplinirea condițiilor de calificare;

documentele de înregistrare ale companiei;

structura de proprietate și informații despre acționariat;

o declarație care confirmă existența unui partener dintr-o țară NATO;

documentele necesare pentru aderarea la acordul de confidențialitate.

Companiile care trec verificarea vor fi înscrise în registrul solicitanților calificați și invitate în etapa a doua.

În această etapă, echipele vor depune propunerile complete de proiect, care vor include descrierea tehnologiei, planul de dezvoltare, bugetul și documentele justificative.

Termen foarte scurt pentru înscriere

Expresiile de interes pot fi transmise până pe 3 august 2026. Cererile depuse după termen sau în format fizic nu vor fi luate în considerare.

Apelul este administrat prin platforma ucraineană de achiziții publice Prozorro.

Primul concurs UNITE - Brave NATO are alocate granturi comune de până la 10 milioane EUR, finanțarea fiind asigurată în mod egal de NATO și Ucraina.

Programul a fost anunțat în noiembrie 2025. Din partea Ucrainei este coordonat de Brave1, iar primul apel este derulat din partea NATO de Agenția NATO pentru Comunicații și Informatică – NCIA.

În cazul în care etapa-pilot va avea rezultate bune, NATO și Ucraina intenționează să extindă programul, iar bugetul UNITE - Brave NATO ar putea ajunge la 50 de milioane EUR.