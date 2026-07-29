Războiul dronelor: Un fost soldat din UK a lansat un startup care a atras fonduri de 30 de milioane de dolari 

Un fost militar britanic, care a lucrat ulterior pentru companii importante din industria tehnologiei de apărare, a lansat startup-ul Agon. Firma dezvoltă „câmpuri de luptă virtuale” în care dronele și alte sisteme militare autonome controlate de inteligența artificială pot fi antrenate să lupte.

Startup-ul britanic a atras finanțări totale de 30 de milioane de dolari, într-una dintre cele mai mari investiții de tip seed obținute anul acesta de o companie europeană de tehnologie pentru apărare, potrivit Tech.eu.

Agon a fost fondat în anul 2026 de Tristam Constant, fost soldat în armata britanică, și antreprenorul Junaid Hussain. Compania are birouri la Londra și Berlin.

De la armata britanică la Anduril și startup-uri de apărare

Tristam Constant a petrecut 13 ani în armata britanică, după care a trecut în industria tehnologiei militare.

El a fost director pentru Europa în cadrul Anduril Industries, compania americană de tehnologie pentru apărare fondată de antreprenorul Palmer Luckey. Ulterior, Constant a condus operațiunile europene de apărare ale Applied Intuition, firmă americană care dezvoltă software și sisteme de simulare pentru vehicule autonome.

Celălalt cofondator, Junaid Hussain, vine din zona antreprenorială și tehnologică. El a cofondat Cambridge Aerospace, startup britanic care dezvoltă sisteme de apărare antiaeriană, dar și Iconic, o companie de inteligență artificială și gaming susținută de Google.

Legătura Agon cu industria jocurilor video este întărită și de numirea lui David Helgason în funcția de președinte al companiei. Helgason este fondatorul și fostul director general al Unity Technologies, compania care a creat unul dintre cele mai utilizate motoare software pentru dezvoltarea jocurilor video.

Echipa Agon include și specialiști care au lucrat anterior la companii precum Google, Amazon Web Services, Palantir, Helsing, Unity și Applied Intuition.

Cum funcționează câmpul de luptă virtual

Agon construiește o platformă pe care sistemele militare autonome pot fi antrenate și testate în scenarii virtuale, înainte de a fi utilizate pe câmpul de luptă.

De exemplu, o armă antidronă ar putea exersa virtual interceptarea unui roi de drone Shahed. Sistemul advers poate fi modificat în timpul simulării: dronele pot deveni mai rapide, își pot schimba traiectoria sau pot utiliza tactici diferite.

Sistemul defensiv poate repeta confruntarea de mii de ori, la viteza de procesare a unei mașini, fără ca producătorul să consume drone, muniție și alte resurse în teste fizice.

Platforma utilizează informații provenite din conflicte reale pentru a crea adversari virtuali care își adaptează comportamentul. Agon spune că astfel sistemele autonome pot fi pregătite inclusiv pentru tactici și tehnologii care nu au apărut încă pe câmpul de luptă.

Startup-ul se adresează companiilor de apărare, dezvoltatorilor de inteligență artificială și guvernelor care construiesc drone, interceptoare, muniții inteligente sau alte sisteme autonome.

Compania susține că infrastructura necesară pentru antrenarea și validarea inteligenței artificiale militare nu a ținut pasul cu investițiile realizate în arme autonome. Datele provenite din domeniul apărării sunt adesea clasificate, fragmentate și dificil de transferat între state.

„Suntem într-o cursă a înarmării în domeniul inteligenței artificiale. Agon dezvoltă infrastructura care va permite apărării europene să își îmbunătățească și să își coordoneze sistemele în ritmul în care evoluează amenințările”, a declarat Tristam Constant, cofondator și director general al companiei.

Agon susține că a încheiat deja primele parteneriate cu firme europene care dezvoltă sisteme militare autonome, dar nu a făcut publice numele clienților săi.

Investiție de 30 de milioane de dolari

Finanțarea atrasă de startup este formată din două runde.

Agon a obținut inițial o investiție pre-seed de 7 milioane de dolari de la fondurile Lakestar, 201 Ventures și D3, alături de mai mulți investitori individuali.

Ulterior, startup-ul a atras o rundă seed de 23 de milioane de dolari de la XYZ Venture Capital, Lux Capital și Northzone. Investitorii existenți au participat din nou la rundă, iar Klaus Hommels, fondatorul Lakestar, s-a alăturat consiliului de administrație al companiei.

Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea platformei și extinderea acesteia către clienții europeni din industria apărării.

Numele Agon provine din greaca veche și desemnează ideea de luptă, confruntare sau competiție. Denumirea reflectă apropierea dintre cele trei domenii din care startup-ul își construiește tehnologia: jocuri video, inteligență artificială și apărare.