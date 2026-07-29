Două modele de inteligenţă artificială ale OpenAI care au ieşit, din proprie iniţiativă, din mediul izolat în care erau testate şi au atacat site-ul Hugging Face au pătruns pe alte 4 platforme, potrivit News.ro, care citează AFP.

Una dintre ele a folosit ca releu în pregătirea atacului de la Hugging Face, o bibliotecă AI pe care cele două modele au percheziţionat-o pentru a găsi răspunsuri la teste la care au fost supuse de către dezvoltatori OpenAI, a anunțat firma.

Săptămâna trecută, creatorul ChatGPT anunţa că modelele sale de inteligenţă artificială avansate au funcţionat defectuos în timpul unor teste de securitate şi au piratat, din proprie iniţiativă, o plaformă populară în rândul programatorilor.

Compania a evocat un „incident cibernetic fără precedent” şi a anunţat o anchetă comună împreună cu Hugging Face.