Japonia a intrat oficial în programul UE de cercetare Horizon Europe

Începând de joi, Japonia este asociată oficial la Horizon Europe, programul de cercetare al Uniunii Europene, a anunțat Comisia Europeană.

Cu o populație de 123 de milioane de locuitori, Japonia este cea mai populată țară asociată programului, adăugând unul dintre cele mai avansate ecosisteme de cercetare și inovare din lume la rețeaua europeană de cooperare științifică.

Acordul le permite cercetătorilor și organizațiilor din Japonia să participe la Horizon Europe în aceleași condiții ca cele din statele membre ale Uniunii Europene și din celelalte țări asociate. Aceștia vor putea să participe și să coordoneze consorții internaționale de cercetare, să primească finanțare din partea UE și să colaboreze cu instituții de cercetare de top pentru a contribui la soluționarea provocărilor globale.

Cooperarea în domeniul cercetării și inovării cu Japonia

Negocierile privind aderarea Japoniei au fost încheiate de Comisia Europeană și Guvernul Japoniei în decembrie 2025. Începând din ianuarie 2026, măsurile tranzitorii au permis deja entităților japoneze să depună proiecte în cadrul apelurilor din Pilonul II al Horizon Europe și să fie evaluate ca potențiali beneficiari.

Asocierea Japoniei reprezintă un pas important în cadrul Parteneriatului Strategic UE–Japonia și subliniază angajamentul comun pentru excelență științifică, inovare și cooperare internațională în domeniul cercetării, bazată pe deschidere și pe respectarea regulilor.

UE și Japonia își vor extinde acum și mai mult cooperarea pentru a răspunde provocărilor globale comune, în special în domeniile tranziției digitale, sănătății și tehnologiilor care sprijină atingerea neutralității climatice.

Asocierea Japoniei acoperă Pilonul II al Horizon Europe, care are un buget de 52,4 miliarde de euro. Acest pilon finanțează proiecte multinaționale de cercetare și inovare care abordează provocări societale majore legate de climă, energie, sănătate și economia digitală. Totodată, Japonia va contribui financiar la bugetul programului pentru a acoperi participarea entităților japoneze.

În plus, participanții din Japonia vor continua să aibă acces la alte componente ale Horizon Europe deschise țărilor terțe, inclusiv la pilonul „Știință de excelență”, pilonul „Europa inovatoare” și acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care sprijină pregătirea doctorală, formarea postdoctorală și colaborarea internațională în cercetare.

Buget de 93,5 miliarde de euro pentru cercetare

Cu un buget de 93,5 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027, Horizon Europe este principalul program al Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării. Acesta sprijină cercetarea și inovarea de vârf pentru a răspunde provocărilor globale, a accelera tranzițiile verde și digitală, a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și a consolida competitivitatea și creșterea economică a Europei.

Japonia devine cea de-a 23-a țară asociată la Horizon Europe, alăturându-se celorlalte 22 de țări deja asociate – fie prin apartenența la Spațiul Economic European, prin procesul de extindere, prin Politica Europeană de Vecinătate sau în calitate de alte țări și teritorii terțe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului.

Asocierea Japoniei se bazează pe un parteneriat de lungă durată și din ce în ce mai strategic în domeniul cercetării și inovării cu Uniunea Europeană, inițiat în 2011 prin acordul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei. Un exemplu recent al colaborării strânse dintre UE și Japonia este recomandarea formulată de un grup de experți UE–Japonia în cadrul dialogului consolidat privind materialele avansate.

Comisia Europeană mai spune că această recomandare analizează complementaritățile și sinergiile din domenii precum electronica, mobilitatea, construcțiile, energia și știința bazată pe date, „care pot aduce beneficii atât cetățenilor Uniunii Europene, cât și celor ai Japoniei”.