Scandalul deficitului: Marcel Boloș spune că l-a anunțat de „cel puţin şase ori” pe Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Ce i-ar fi răspuns fostul premier

Fostul ministru al Finanţe, Marcel Boloş, susţine că l-a avertizat „de cel puţin şase ori pe fostul premier Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”.

Primele informări au fost transmise începând cu data de 18 august 2024, ulterior, acestea fiind lunare, susține fostul ministru, conform News.ro.

Boloș a afirmat la Antena 1 că Marcel Ciolacu i-ar fi transmis, într-un mod vulgar, că nu este interesat de problema deficitului.

În plus, el spune că „se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”.

„Când i-am spus: domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

Fostul ministru al Finanțelor a afirmat că regretă că nu a demisionat, deşi a încercat: „Regretul este cel legat de demisie. Am încercat de trei ori, am avut demisia scrisă de trei ori. Poate acum lumea crede că se puteau face minuni".

La rândul său, fostul premier Marcel Ciolacu a reacționat la afirmațiile fostului ministru al Finanțelor, susținând că nu obişnuieşte să vorbească urât: „Nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.

Un alt fost ministru de Finanţe, Adrian Câciu, susţine că „nu a existat în istoria României o perioadă atât de complicată ca cea dintre 2020 până în 2024”.

„Am luat o decizie: ne strângem ca broasca ţestoasă, ne băgăm în carapace şi ieşim şi mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare şi investim?", a declarat Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe.