Samsung a ajuns să valoreze 1.000 miliarde dolari

Producătorul sud-coreean de electronice și electrocasnice Samsung a depășit pragul de 1.000 miliarde dolari capitalizare bursieră, după ce acțiunile companiei au crescut cu 15%, potrivit CNBC.

Astfel, compania din spatele telefoanelor Galaxy S26 a devenit a doua companie din Asia care a depășit pragul de 1.000 miliarde, după producătorul de cipuri TSMC, care a depășit acest prag în februarie.

Acțiunile Samsung au depășit un maxim record și se află pe cale să obțină cel mai mare câștig înregistrat într-o singură zi, arată FactSet, companie de date de investiții.

Creșterea vine în urma câștigurilor record înregistrate de companie din primul trimestru al 2026, prezentate săptămâna trecută. Profitul operațional a crescut de peste opt ori, ajungând la 57.200 miliarde de woni

Câștigurile au venit și după o informație Bloomberg conform căreia Apple a purtat discuții cu Samsung și Intel pentru a produce cipuri pentru dispozitivele Apple în SUA.