Samsung lansează modelul Galaxy S26 FE. Preț și specificații

Gigantul tech Samsung a lansat noul model Galaxy S26 FE, cu procesorul lansat pe modelul pliabil de anul trecut Galaxy Z Flip7, funcții cu inteligență artificială Galaxy AI și Android 17, cu OneUI 9.

Telefonul vrea să fie, întocmai ca anul trecut, o variantă mai accesibilă la gama Galaxy S26, lansată la începutul acestui an.

Samsung Galaxy S26 FE. Specificații și funcții

Baterie de 4.900 mAh, încărcare rapidă de 45W și 15W wireless

Cameră frontală de 12 MP

Cameră principală de 50 MP , cameră Ultra-wide de 12 MP și cameră Telefoto de 8 MP

, cameră Ultra-wide de și cameră Ecran de 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X , rată de refresh de 120Hz

, rată de refresh de Procesor Exynos 2500 , pe arhitectură de 3 nm

, pe arhitectură de 3 nm 8 GB RAM, 128/256/512 GB stocare internă

Android 17 cu One UI 9 , 7 ani de actualizări ale sistemului de operare

, 7 ani de actualizări ale sistemului de operare Rezistență la apă și praf IP68

Now Bar, Now Brief, Now Nudge

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)

Funcții foto-video: My FanCam, Video Super Steady, Photo Assist, Nightography, Audio Eraser

Telefonul vine în trei variante de culori, Blueberry, Graphite și Pistachio. Prețul de pornire este de 699 dolari.