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Samsung lansează modelul Galaxy S26 FE. Preț și specificații

Samsung lansează modelul Galaxy S26 FE. Preț și specificații
Sursă: Samsung
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Gigantul tech Samsung a lansat noul model Galaxy S26 FE, cu procesorul lansat pe modelul pliabil de anul trecut Galaxy Z Flip7, funcții cu inteligență artificială Galaxy AI și Android 17, cu OneUI 9.

Telefonul vrea să fie, întocmai ca anul trecut, o variantă mai accesibilă la gama Galaxy S26, lansată la începutul acestui an.

Samsung Galaxy S26 FE. Specificații și funcții

  • Baterie de 4.900 mAh, încărcare rapidă de 45W și 15W wireless
  • Cameră frontală de 12 MP 
  • Cameră principală de 50 MP, cameră Ultra-wide de 12 MP și cameră Telefoto de 8 MP
  • Ecran de 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X, rată de refresh de 120Hz
  • Procesor Exynos 2500, pe arhitectură de 3 nm
  • 8 GB RAM, 128/256/512 GB stocare internă
  • Android 17 cu One UI 9, 7 ani de actualizări ale sistemului de operare
  • Rezistență la apă și praf IP68
  • Now Bar, Now Brief, Now Nudge
  • Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)
  • Funcții foto-video: My FanCam, Video Super Steady, Photo Assist, Nightography, Audio Eraser

Telefonul vine în trei variante de culori, Blueberry, Graphite și Pistachio. Prețul de pornire este de 699 dolari.

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