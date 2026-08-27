Samsung lansează modelul Galaxy S26 FE. Preț și specificații

Gigantul tech Samsung a lansat noul model Galaxy S26 FE, cu procesorul lansat pe modelul pliabil de anul trecut Galaxy Z Flip7, funcții cu inteligență artificială Galaxy AI și Android 17, cu OneUI 9.
Telefonul vrea să fie, întocmai ca anul trecut, o variantă mai accesibilă la gama Galaxy S26, lansată la începutul acestui an.
Samsung Galaxy S26 FE. Specificații și funcții
- Baterie de 4.900 mAh, încărcare rapidă de 45W și 15W wireless
- Cameră frontală de 12 MP
- Cameră principală de 50 MP, cameră Ultra-wide de 12 MP și cameră Telefoto de 8 MP
- Ecran de 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X, rată de refresh de 120Hz
- Procesor Exynos 2500, pe arhitectură de 3 nm
- 8 GB RAM, 128/256/512 GB stocare internă
- Android 17 cu One UI 9, 7 ani de actualizări ale sistemului de operare
- Rezistență la apă și praf IP68
- Now Bar, Now Brief, Now Nudge
- Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)
- Funcții foto-video: My FanCam, Video Super Steady, Photo Assist, Nightography, Audio Eraser
Telefonul vine în trei variante de culori, Blueberry, Graphite și Pistachio. Prețul de pornire este de 699 dolari.