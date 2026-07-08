Samsung anunță data de lansare a următoarelor telefoane Galaxy Z Flip și Z Fold

Gigantul sud-coreean Samsung va prezenta următoarele modele de telefoane pliabile Z Flip și Z Fold miercuri, pe 22 iulie, într-un eveniment care se va desfășura la Londra.

Se așteaptă ca evenimentul să fie centrat în jurul modelelor Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 și un model nou, Galaxy Z Fold8 Ultra, mai lat decât celelalte. De asemenea, sunt așteptate și următoarele modele de ceasuri și de căști.

Evenimentul va fi transmis în direct online pe site-ul oficial al companiei și pe canalul de YouTube.