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Samsung anunță data de lansare a următoarelor telefoane Galaxy Z Flip și Z Fold

Samsung anunță data de lansare a următoarelor telefoane Galaxy Z Flip și Z Fold
Sursă: Samsung
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Gigantul sud-coreean Samsung va prezenta următoarele modele de telefoane pliabile Z Flip și Z Fold miercuri, pe 22 iulie, într-un eveniment care se va desfășura la Londra.

Se așteaptă ca evenimentul să fie centrat în jurul modelelor Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 și un model nou, Galaxy Z Fold8 Ultra, mai lat decât celelalte. De asemenea, sunt așteptate și următoarele modele de ceasuri și de căști.

Evenimentul va fi transmis în direct online pe site-ul oficial al companiei și pe canalul de YouTube.

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