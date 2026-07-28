Câinele de pază se transformă. Nu mai latră. Trage!

Compania israeliană D-Fence Electronic Fencing & Security Systems a prezentat D-DOG, un robot patruped alimentat de inteligență artificială, destinat protejării aeroporturilor, bazelor militare, centralelor electrice, frontierelor, centrelor logistice și altor obiective de infrastructură critică.

Potrivit anunțului companiei, robotul poate patrula autonom, poate detecta și urmări posibile amenințări, transmite informații în timp real și funcționa atât ziua, cât și noaptea. Atunci când gardul inteligent D-Fence detectează o intruziune, robotul poate fi trimis automat în zona respectivă pentru verificare, urmărire și transmiterea imaginilor către operatori.

Compania a prezentat produsul și sub denumirea D-SECURITY DOG, ca parte a unui sistem integrat cu gardurile sale electronice și platforma de supraveghere NOA AI.

D-Fence nu a publicat deocamdată o fișă tehnică detaliată pentru robot și nu precizează cine produce platforma patrupedă, autonomia acesteia, viteza, configurația senzorilor sau dacă sistemul a fost deja instalat la un obiectiv real.

D-DOG nu este prezentat de companie ca un robot înarmat. Alte platforme robotice patrupezi au fost însă deja echipate cu arme controlate de la distanță.

Pușca montată pe un robot patruped

Companiile americane SWORD Defense Systems și Ghost Robotics au prezentat în anul 2021 sistemul SPUR – Special Purpose Unmanned Rifle, o armă proiectată pentru instalarea pe platforme aeriene, terestre, maritime sau fixe fără echipaj.

Versiunea prezentată public a fost montată pe robotul patruped Vision 60, produs de Ghost Robotics. Sistemul SPUR MOD 0 folosește muniție de calibrul 6,5 Creedmoor și este prezentat de producător ca având o rază de angajare de până la 1.200 de metri, cu senzori pentru utilizare pe timp de zi și de noapte.

Potrivit documentului publicat de SWORD Defense Systems, arma este controlată de un militar printr-o stație de comandă conectată wireless. Operatorul poate încărca, descărca, pune în siguranță și declanșa arma de la distanță. Compania precizează că sistemul nu poate executa aceste acțiuni fără intervenția directă a operatorului.

În septembrie 2023, pușcașii marini americani și specialiștii Office of Naval Research au testat și o platformă patrupedă denumită „robotic goat”, echipată cu un lansator antitanc M72.

Testul a fost realizat la Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms, în California. Potrivit comunicatului oficial al pușcașilor marini americani, platforma poate transporta senzori sau sisteme de armament care ar trebui în mod normal purtate de un militar. Lansatorul a fost acționat printr-un mecanism de declanșare de la distanță, în timp ce operatorul a rămas într-o poziție protejată.

Ce alte produse inteligente are D-Fence

D-DOG este integrat în portofoliul mai larg de produse pentru securitate perimetrală al D-Fence. Compania dezvoltă senzori instalați pe garduri, ziduri, pardoseli, drumuri și în sol, precum și sisteme de supraveghere, drone și platforme de comandă.

Lista este disponibilă pe pagina de produse D-Fence.

D-Pressure Strip

D-Pressure Strip este o bandă cu senzori care poate fi instalată pe garduri și ziduri din metal, beton, lemn, plastic sau sticlă.

Sistemul măsoară forța și deformarea produse atunci când cineva încearcă să escaladeze sau să forțeze perimetrul. Pragul de activare poate fi configurat pentru reducerea alarmelor provocate de animale mici, vegetație sau condiții meteo.

D-Taut Wire

D-Taut Wire folosește fire metalice întinse, conectate la senzori.

Sistemul detectează modificările produse atunci când un fir este tras, deplasat sau tăiat și transmite alerta către centrul de comandă ori către telefonul operatorului. Firma indică printre posibilele utilizări aeroporturile, penitenciarele, bazele militare și frontierele.

D-Glass

D-Glass este destinat gardurilor și pereților din sticlă.

Senzorii pot detecta presiunea exercitată asupra panourilor, încercările de escaladare și spargerea sticlei. Sistemul poate fi integrat cu alarmele, camerele și platforma de comandă a obiectivului.

D-Step

D-Step este instalat sub pardoseli realizate din dale, lemn, piatră, metal sau alte materiale.

Senzorii detectează presiunea produsă de pașii unei persoane. Sistemul poate fi folosit în coridoare, pe scări, la intrarea în încăperi sensibile, în apropierea seifurilor sau în alte zone în care echipamentele trebuie să rămână ascunse.

D-Ground

D-Ground folosește senzori instalați sub pământ.

Sistemul poate detecta pași, vehicule aflate în mișcare și activități de săpare. D-Fence susține că algoritmul poate diferenția tipurile de semnale și poate avertiza înainte ca persoana sau vehiculul să ajungă la gardul propriu-zis.

D-Truck

D-Truck este destinat detectării vehiculelor care trec peste un drum sau o cale de acces.

Sistemul este disponibil în versiuni fixe și mobile și poate fi instalat vizibil sau ascuns. Varianta mobilă poate fi amplasată temporar și transmite alertele prin cablu sau conexiune wireless.

D-DOME

D-DOME este un sistem mobil de supraveghere la 360 de grade, destinat bazelor militare, frontierelor, aeroporturilor, infrastructurii energetice și obiectivelor temporare.

Platforma poate include camere electro-optice, camere termale și sisteme automate de detecție. Firma susține că poate funcționa independent, cu energie furnizată de panouri solare și baterii.

A-EYE in the SKY

A-EYE in the SKY este un sistem mobil echipat cu un catarg telescopic.

Platforma poate ridica echipamentele de supraveghere la o înălțime de până la 12 metri și poate include camere video HD, senzori termali și analiză bazată pe inteligență artificială. Sistemul transmite imaginile în timp real și poate fi alimentat cu energie solară.

D-Command Control

D-Command Control este platforma prin care sunt reunite informațiile furnizate de senzorii perimetrali, camerele video, camerele termale, sistemele GPS și alte echipamente de securitate.

Alertele sunt afișate pe o hartă tridimensională, accesibilă din centrul de comandă, de pe calculator sau de pe telefon. Sistemul localizează zona în care a fost detectată intruziunea și transmite informația către operatori și către celelalte echipamente conectate.

D-Drone

D-Drone permite lansarea unei drone atunci când sistemul detectează o intruziune.

Drona poate fi amplasată într-o capsulă montată pe gard sau într-un lansator separat. După activare, aceasta se deplasează către zona alarmei și transmite imagini în direct către centrul de comandă sau către telefonul operatorului.

D-DOG

D-DOG completează sistemul cu o platformă mobilă de sol.

Potrivit prezentării companiei, robotul poate fi trimis automat la locul unei alarme, poate patrula autonom, urmări o posibilă amenințare și transmite informații în timp real. D-Fence indică drept domenii de utilizare bazele militare, aeroporturile, centralele electrice, frontierele, obiectivele industriale și infrastructura critică.