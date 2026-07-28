Bolt lansează serviciul de rezervare de curse prin aplicația ChatGPT

Aplicația estoniană de ridesharing Bolt lansează rezervarea de curse prin intermediul ChatGPT, simultan, în toate piețele în care operează, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Integrarea cu ChatGPT aduce serviciile Bolt mai aproape de cei 900 milioane utilizatori săptămânali ai asistentului AI. Compania susține că este prima aplicație de ride-hailing accesibilă clienților din UE, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Ucraina și Azerbaidjan prin cel mai utilizat asistent AI la nivel global.

După instalarea plugin-ului, clienții pot interacționa cu Bolt direct în cadrul ChatGPT, unde pot vedea o estimare de preț în avans pentru călătoria lor, pot compara categoriile și pot verifica când va sosi șoferul partener. Conversația evidențiază, de asemenea, cel mai bun loc pentru preluare, reducând timpul de așteptare. Când pasagerul este gata de plecare, detaliile se transferă în aplicația Bolt, unde rezervarea este finalizată.

Integrarea vine în contextul în care AI devine canalul dominant prin care călătorii își planifică deplasările. 80% dintre aceștia folosesc acum instrumente AI în scopuri de călătorie, mai mult de jumătate dintre ei fiind dispuși să lase AI să le gestioneze complet aranjamentele care țin de voiaje, arată datele Accenture's Consumer Pulse Research 2025, în cadrul căruia au fost chestionați 18.000 de consumatori din 14 țări.

„În ziua de azi, oamenii nu-și mai fac planuri, utilizând patru-cinci aplicații, pentru că AI-ul a preluat o bună parte din această planificare, tot mai multe interacțiuni online au loc prin intermediul său, așa că ni se pare firesc ca inclusiv mobilitatea să se adapteze acestei realități”, a declarat Vasile Juncanariu, General Manager Bolt Rides România.

În ceea ce privește plățile, acestea vor continua să fie procesate strict prin aplicația Bolt. Pe viitor se ia în considerare adăugarea posibilității de plată și prin intermediul ChatGPT.

Bolt este disponibil în ChatGPT app store.