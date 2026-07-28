Companie din Ucraina deschide o fabrică de drone militare la Cluj. Interceptoarele testate pe front vor integra tehnologia Nemesis AI a companiei românești OVES

Producătorul ucrainean EDRONE și compania românească OVES Enterprise vor fabrica în serie drone militare la Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Unitatea va porni cu trei tipuri de sisteme testate în condiții reale de luptă și cu o capacitate estimată la aproximativ 1.000 de drone pe lună.

Primele modele fabricate în România vor fi drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere. Acestea vor integra tehnologia Nemesis AI dezvoltată de OVES Enterprise și urmează să fie prezentate în septembrie 2026.

Prin acest parteneriat, compania ucraineană va transfera în România procesele de producție și experiența acumulată în fabricarea și folosirea dronelor pe front, în timp ce OVES va coordona producția locală, integrarea tehnologică și adaptarea sistemelor la cerințele beneficiarilor.

Primele drone produse la Cluj vor fi prezentate în septembrie

Producția ar urma să înceapă în toamna anului 2026, când primele unități fabricate la Cluj-Napoca vor fi prezentate public și vor intra în etapa de testare și demonstrații.

În prima fază, vor fi produse trei categorii de sisteme:

drone FPV;

drone de interceptare;

drone de recunoaștere.

Portofoliul fabricat în România ar putea fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcție de comenzile primite și de evoluția programelor de apărare din România și din celelalte state europene.

Cele două companii spun că urmăresc să dezvolte o capacitate industrială care să poată răspunde atât cererii din România și din alte țări europene, cât și necesarului Ucrainei.

„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere”, spune Mihai Filip, CEO-ul OVES Enterprise.

Potrivit acestuia, EDRONE aduce în România experiența acumulată direct pe front, procese de fabricație validate și posibilitatea de a crește rapid producția unor sisteme deja testate în condiții reale de luptă.

Interceptoarele vor integra tehnologia românească Nemesis AI

Dronele produse la Cluj vor integra platforma Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise.

Tehnologia include funcții pentru identificarea, clasificarea, urmărirea și fixarea țintelor, ghidajul în etapa finală a misiunii și analiza situațională.

Integrarea inteligenței artificiale urmărește reducerea timpului de reacție, creșterea preciziei și adaptarea sistemelor la condițiile actuale ale operațiunilor militare.

OVES prezintă Nemesis AI drept una dintre tehnologiile sale destinate sistemelor autonome și industriei de apărare. Compania dezvoltă, de asemenea, drone și alte proiecte bazate pe inteligență artificială la Cluj-Napoca.

„Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise, de la sisteme autonome și inteligență artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România”, afirmă Mihai Filip.

Cine este producătorul ucrainean EDRONE

EDRONE este o companie ucraineană din industria de apărare care produce drone FPV, interceptoare, drone de recunoaștere și vehicule terestre fără pilot.

Compania se prezintă drept un producător cu ciclu complet, cu propriile activități de cercetare și dezvoltare, prototipare, testare și producție. EDRONE oferă și pregătire pentru piloții de drone și asistență tehnică permanentă operatorilor din teren.

Firma a fost fondată de antreprenorul ucrainean Viktor Yevpak și și-a dezvoltat capacitatea industrială în timpul războiului.

Potrivit datelor comunicate de companie, EDRONE a produs peste 230.000 de drone, care ar fi ajuns la peste 200 de unități militare ucrainene. Cifrele sunt prezentate de producător.

Catalogul public al EDRONE include în prezent dronele FPV Baton Opto, două tipuri de interceptoare Baton, drona de recunoaștere Drakon și vehiculele terestre fără pilot Kalach și Kolobok.

Drone pe fibră optică, rezistente la bruiaj

Unul dintre principalele sisteme dezvoltate de compania ucraineană este Baton Optik, o dronă FPV controlată prin fibră optică.

Legătura prin fibră înlocuiește comunicația radio obișnuită dintre operator și dronă. Astfel, sistemul este protejat împotriva metodelor clasice de bruiaj electronic folosite pentru întreruperea semnalului radio sau video.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că sistemele Baton Optik au fost codificate și autorizate pentru utilizare de către Forțele de Apărare ale Ucrainei. Instituția precizează că drona utilizează canale de control și transmitere video prin fibră optică, protejate împotriva sistemelor de război electronic.

Potrivit producătorului, anumite configurații Baton Opto pot utiliza cabluri de fibră cu lungimi de până la 35 de kilometri și pot transporta sarcini utile de până la 2 kilograme.

Dronele pe fibră optică sunt utilizate în special în zonele în care sistemele de război electronic fac dificilă sau imposibilă operarea dronelor FPV controlate prin unde radio.

Interceptoare cu viteze de până la 300 km/h

EDRONE produce și două versiuni ale interceptorului Baton: un multicopter cu decolare verticală și o variantă cu aripă fixă.

Baton Interceptor Copter este destinat detectării și interceptării țintelor aeriene într-o zonă desemnată. Potrivit datelor tehnice publicate de companie, sistemul poate atinge o viteză maximă de 300 km/h, are o autonomie de aproximativ 15 minute și poate utiliza o cameră termică.

Versiunea Baton Interceptor Wing are tot o viteză maximă declarată de 300 km/h, dar dispune de o autonomie mai mare, de până la 42 de minute. Sistemul cu aripă fixă este lansat de pe catapultă și este destinat interceptării țintelor aeriene la distanțe mai mari.

Acestea sunt sistemele pe care compania ucraineană le prezintă drept interceptoare dezvoltate pe baza experienței operaționale acumulate în războiul din Ucraina.

Producerea lor la Cluj ar urma să combine arhitectura și procesele de fabricație aduse de EDRONE cu sistemele de inteligență artificială dezvoltate de OVES Enterprise.

EDRONE produce și drone de recunoaștere

Portofoliul companiei ucrainene include și drona de recunoaștere Drakon, destinată misiunilor de supraveghere și observare.

Potrivit fișei tehnice publicate de producător, drona are o autonomie de cel puțin 40 de minute, o viteză maximă de 100 km/h și poate opera în condiții de război electronic.

Sistemul utilizează inclusiv navigație bazată pe odometrie vizuală, prin care poziția și deplasarea dronei pot fi estimate folosind imaginile captate de camere.

Această categorie de sisteme este inclusă în prima etapă a producției planificate la Cluj-Napoca.

EDRONE mai dezvoltă vehiculele terestre fără pilot Kalach și Kolobok, destinate transportării muniției, echipamentelor și altor încărcături în zone periculoase. Aceste sisteme nu sunt menționate însă printre primele produse care vor fi fabricate în România.

Întregul flux de fabricație va fi realizat în România

Unitatea de la Cluj-Napoca este concepută pentru a acoperi întregul proces de fabricație, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurarea, testarea și pregătirea dronelor pentru misiune.

Potrivit companiilor, dronele vor părăsi unitatea complet echipate și pregătite pentru utilizare operațională.

EDRONE va asigura transferul proceselor și al know-how-ului de fabricație, iar OVES Enterprise va coordona componenta locală, integrarea tehnologică și adaptarea sistemelor la cerințele beneficiarilor.

Echipa inițială va fi formată din aproximativ 30 de persoane. Angajații locali vor fi pregătiți pentru modelele și procesele introduse în producție de partenerul ucrainean.

Infrastructura necesară începerii activității este deja disponibilă, susține OVES, astfel că producția ar putea fi pornită fără o investiție inițială majoră.

„Experiența ultimilor ani a demonstrat că viteza de dezvoltare, capacitatea de producție și adaptarea permanentă a tehnologiei sunt esențiale în industria dronelor militare”, spune Viktor Yevpak, fondatorul și CEO-ul EDRONE.

El afirmă că parteneriatul permite transferarea în România a unui model de producție construit și validat în Ucraina și combinarea acestuia cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise.

Obiectiv de până la 15.000 de drone lunar

În prima etapă, cele două companii urmăresc atingerea unei capacități de aproximativ 1.000 de drone pe lună.

Pe termen mediu, OVES Enterprise și EDRONE spun că producția din România ar putea ajunge la 10.000-15.000 de unități lunar.

Extinderea va depinde de comenzile primite, de necesarul programelor de apărare din România și din celelalte state europene și de investițiile suplimentare realizate în unitatea de la Cluj.

Producția locală ar permite fabricarea, integrarea și testarea sistemelor în interiorul Uniunii Europene și ar putea transforma România într-un punct de livrare atât pentru clienții europeni, cât și pentru Ucraina.

Despre OVES Enterprise

OVES Enterprise este o companie românească de tehnologie înființată în 2015, la Cluj-Napoca, specializată în sisteme autonome și aplicații bazate pe inteligență artificială.

În ultimii ani, firma și-a extins activitatea către industria de apărare, dezvoltarea și producția de drone și platforma Nemesis AI.

Compania lucrează și la proiectul Sahara, prezentat drept un sistem avansat de rachetă de croazieră destinat aplicațiilor militare.

OVES Enterprise are peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Statele Unite și Norvegia.

Potrivit companiei, peste jumătate din cifra sa de afaceri este generată de proiecte internaționale care integrează tehnologii de inteligență artificială și analiză de date.