Aplicația din telefon care numără caloriile prin fotografiere a fost făcută de doi adolescenți. În mai puțin de 2 ani, a ajuns la vânzări de 40 de milioane de dolari

Cal AI este o aplicație pe care o poți instala acum pe telefon și care promite să numere caloriile unei mese pornind de la o simplă fotografie. Utilizatorul face o poză alimentelor, iar sistemul bazat pe inteligență artificială identifică produsele și estimează caloriile, proteinele, carbohidrații și grăsimile.

În spatele aplicației se află doi tineri americani care aveau 17 ani și erau încă elevi când au început să construiască produsul. În mai puțin de doi ani de la lansare, Cal AI a ajuns la peste 15 milioane de descărcări și la vânzări de peste 40 de milioane de dolari în decurs de 12 luni.

Startup-ul a fost cumpărat ulterior de MyFitnessPal, una dintre cele mai cunoscute platforme de monitorizare a alimentației. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Aplicația funcționează în continuare ca produs separat și poate fi descărcată inclusiv în România din App Store și Google Play. Este disponibilă și prin site-ul oficial Cal AI.

Cum numără aplicația caloriile prin fotografierea alimentelor

Utilizatorul își fotografiază masa, iar Cal AI analizează imaginea pentru a identifica alimentele și pentru a estima cantitățile și valorile nutritive.

În descrierea din magazinele de aplicații, procesul este prezentat în trei etape: utilizatorul introduce câteva informații despre stilul său de viață, fotografiază mâncarea și primește o estimare a conținutului nutritiv.

Pe lângă fotografierea mesei, aplicația permite scanarea codului de bare al unui produs sau descrierea în scris a alimentelor consumate.

Cal AI nu măsoară însă fizic mâncarea și nu poate cunoaște cu precizie toate ingredientele ascunse într-un preparat. Rezultatele reprezintă estimări generate din imagine și din informațiile disponibile în baza de date a aplicației. Utilizatorii pot corecta alimentele sau cantitățile identificate greșit.

Ideea produsului a pornit din experiența personală a unuia dintre fondatori. Zach Yadegari voia să-și monitorizeze alimentația, dar considera prea complicat să introducă manual fiecare aliment și fiecare cantitate consumată.

Soluția imaginată de el și de colegul său, Henry Langmack, a fost reducerea procesului la fotografierea farfuriei.

Au construit aplicația în sălile de clasă

Cal AI a fost fondată de Zach Yadegari și Henry Langmack. Cei doi aveau 17 ani și erau încă elevi când au început să lucreze la produs.

„Am construit Cal AI în sălile noastre de clasă din liceu și am transformat-o într-una dintre aplicațiile cu cea mai rapidă creștere din această categorie, generând vânzări de peste 40 de milioane de dolari în ultimele 12 luni”, a declarat Yadegari în anunțul oficial al achiziției.

Aplicația a fost lansată în mai 2024.

La aproximativ opt luni de la lansare, Cal AI ajunsese la peste 5 milioane de descărcări și genera venituri lunare de peste 2 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate atunci de fondatori publicației TechCrunch.

TechCrunch preciza la acel moment că nu verificase independent cifrele privind descărcările și veniturile. Datele erau însă susținute parțial de vizibilitatea produsului în magazinele de aplicații, unde Cal AI acumulase deja un număr mare de instalări și evaluări.

În martie 2026, MyFitnessPal a comunicat că aplicația depășise 15 milioane de descărcări. Compania ajunsese, potrivit informațiilor furnizate publicației TechCrunch, și la venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari.

Vânzări de 40 de milioane de dolari și venituri anuale de peste 30 de milioane

Cele două cifre prezentate în momentul tranzacției măsoară lucruri diferite.

Fondatorii au declarat că aplicația generase vânzări de peste 40 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. Separat, MyFitnessPal a indicat venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari.

Valoarea plătită de MyFitnessPal pentru cumpărarea startup-ului nu a fost dezvăluită.

Discuțiile dintre cele două companii au durat, cu întreruperi, aproape un an. Tranzacția a fost finalizată în decembrie 2025 și anunțată public în martie 2026.

La momentul achiziției, Yadegari și Langmack aveau 19 ani.

Echipa Cal AI era formată din șapte angajați, alături de mai mulți colaboratori. Aceasta s-a alăturat MyFitnessPal, dar aplicația a continuat să funcționeze ca produs separat.

MyFitnessPal nu a cumpărat, așadar, aplicația pentru a o închide și a muta imediat utilizatorii pe propria platformă.

Cele două produse se adresează unor moduri diferite de monitorizare a alimentației. Cal AI este construită în jurul vitezei: utilizatorul fotografiază masa și primește imediat o estimare. MyFitnessPal oferă un sistem mai detaliat, în care alimentele, ingredientele și cantitățile pot fi introduse și modificate manual.

Cal AI primește acces la baza de date MyFitnessPal

În urma achiziției, Cal AI primește acces la baza de date alimentare a MyFitnessPal.

Aceasta cuprinde peste 20 de milioane de alimente, aproximativ 68.500 de mărci și preparate comercializate de peste 380 de lanțuri de restaurante, potrivit anunțului oficial al tranzacției.

Accesul la o bază de date mai mare poate îmbunătăți identificarea alimentelor și estimările aplicației, mai ales în cazul produselor ambalate sau al preparatelor vândute de restaurante.

MyFitnessPal urmărește, la rândul său, să ajungă la utilizatorii mai tineri și la persoanele care vor să-și înregistreze mesele fără să introducă manual fiecare aliment.

Directorul general al MyFitnessPal, Mike Fisher, a declarat că firma urmărea aproximativ 70 de concurenți din piața aplicațiilor de nutriție. Cal AI i-a atras atenția la începutul anului 2025, după ce a început să urce rapid în clasamentele magazinelor de aplicații.

Fondatorul își vânduse prima afacere la 16 ani

Pentru Zach Yadegari, Cal AI nu a fost prima afacere.

Tânărul a început să învețe programare încă din copilărie, iar ulterior și-a continuat pregătirea prin tutoriale online și prin construirea unor jocuri și produse digitale.

Înainte de Cal AI, el a dezvoltat Totally Science, un site care le permitea elevilor să acceseze jocuri online inclusiv de pe calculatoarele școlilor pe care anumite platforme erau blocate.

Platforma a atras milioane de utilizatori și producea venituri din publicitate. Yadegari a vândut-o la vârsta de 16 ani pentru aproximativ 100.000 de dolari, iar o parte din bani a fost investită ulterior în dezvoltarea Cal AI.

Yadegari și Henry Langmack au început să construiască aplicații împreună în vara anului 2023. Echipei de fondatori i s-au alăturat ulterior James Milliman și Blake Anderson.

După lansarea Cal AI, adolescenții s-au mutat pentru o perioadă la San Francisco, unde au început să formeze echipa și să dezvolte afacerea.

Creșterea produsului nu s-a bazat doar pe răspândirea organică. Startup-ul a investit în publicitate și în colaborări cu influenceri și creatori de conținut din domeniile nutriției, fitnessului și stilului de viață.

MyFitnessPal a fost cumpărată și vândută pentru sute de milioane de dolari

MyFitnessPal a fost fondată în 2005 de frații Mike și Albert Lee.

În 2015, producătorul american de articole sportive Under Armour a cumpărat aplicația pentru 475 de milioane de dolari.

Cinci ani mai târziu, Under Armour a vândut MyFitnessPal fondului de investiții Francisco Partners pentru 345 de milioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de TechCrunch.