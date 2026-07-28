S-a deschis un hub comunitar de educație digitală gratuită, susținut de HP România, în Biblioteca Metropolitană București

HP Inc. România a contribuit la deschiderea un nou hub comunitar de educație digitală realizat în parteneriat cu YMCA, Asociația Young Initiative și Biblioteca Metropolitană București, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Dotat cu echipamente digitale oferite de gigantul IT, CompassHub Iancului va oferi acces gratuit la activități educaționale pentru copii, tineri și adulți, contribuind la dezvoltarea competențelor digitale.

„Echitatea digitală este pentru HP un obiectiv important al strategiei de responsabilitate socială, pentru că noi credem cu tărie că toată lumea trebuie să aibă acces la tehnologie, la educație și, astfel, la oportunități economice. De aceea, ne implicăm și susținem programe de formare și proiecte care propun soluții concrete în acest sens. Hub-urile comunitare sunt un astfel de proiect de succes implementat în parteneriat cu YMCA. CompassHub Iancului a fost dotat cu echipamente digitale și mă bucur că am putut contribui la regenerarea unui spațiu în folosul comunității”, a declarat Mugur Pantaia, Managing Director, HP Inc. România.

Amenajat într-un spațiu al Bibliotecii Metropolitane București, CompassHub poate fi deja rezervat online de ONG-uri, școli și formatori independenți pentru a organiza aici training-uri, workshop-uri și alte activități educaționale gratuite cu și pentru comunitate. CompassHub Iancului este un spațiu deschis, conceput pentru a sprijini învățarea la orice vârstă.

Spațiul a fost amenajat în perioada noiembrie 2025 - mai 2026, transformând o încăpere a Bibliotecii Metropolitane București într-un hub modern de învățare. Mai multe informații și formularul de rezervare sunt disponibile AICI.

„CompassHub este rezultatul unei colaborări între societatea civilă, sectorul public și cel privat, un model de parteneriat prin care demonstrăm că, împreună, întotdeauna «se poate». Acum, acest spațiu aparține comunității, unde organizații, școli și formatori pot livra activități pentru oameni de toate vârstele, de la primii pași în tehnologie până la competențele necesare în era inteligenței artificiale. Le mulțumim colegilor de la Biblioteca Metropolitană București, Sundazed Interiors, HP, YMCA Europe și tuturor celor care au făcut posibil acest spațiu”, a spus Răzvan-Victor Sassu, Președinte, Asociația Young Initiative.

CompassHub Iancului este organizat de Asociația Young Initiative și Biblioteca Metropolitană București, cu sprijinul financiar asigurat de parteneriatului HP Inc. - YMCA (prin YMCA Europe și YMCA România). Partenerul creativ al proiectului este Sundazed Interiors, responsabil pentru conceptul de design și amenajarea spațiului.

Inițiativa face parte din parteneriatul global dintre HP Inc. și YMCA, lansat în 2022 pentru a reduce decalajul digital în rândul tinerilor și al comunităților vulnerabile. În 2025, componenta europeană a programului, coordonată de YMCA Europe, a sprijinit dezvoltarea a peste 500 de hub-uri digitale comunitare în 23 de țări, ajungând la sute de mii de beneficiari. Asociația Young Initiative s-a alăturat acestui program în 2025, iar laptopurile utilizate în cadrul CompassHub provin din programul HP HOPE, prin care HP donează echipamente recondiționate comunităților care au cea mai mare nevoie de ele.

„Mă bucur să marcăm un nou început pentru CompassHub, un spațiu care a prins viață datorită implicării și generozității partenerilor noștri, Asociația Young Initiative și HP. Cred că bibliotecile sunt, înainte de toate, despre oameni, despre întâlniri, idei, curajul de a învăța lucruri noi și despre sentimentul că aparții unei comunități”, a spus Ramona Mezei, Manager, Biblioteca Metropolitană București.

În România, gigantul IT colaborează cu organizații din sectorul public și nonguvernamental pentru a extinde accesul la tehnologie și la experiențe de învățare relevante, contribuind la formarea competențelor necesare viitorului muncii și la dezvoltarea unor comunități mai incluzive și mai reziliente.