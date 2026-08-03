Grupul românesc TeraPlast ar putea atrage noi investitori pentru afacerile sale cu ambalaje flexibile

Grupul românesc de materiale de construcții TeraPlast, controlat de antreprenorul Dorel Goia, ar putea atrage potențiali investitori pentru o tranzacție care ar viza afacerile sale cu ambalaje flexibile, derulate prin firmele TeraBio Pack, TeraPlast Recycling și Optiplast din cadrul grupului.

Consiliul de Administrație al TeraPlast „intenționează să demareze un proces de explorare și evaluare a potențialelor opțiuni strategice în legătură cu anumite active care nu fac parte din business-ul de bază”, a anunțat grupul românesc de firme.

„În special, Grupul TeraPlast analizează opțiuni pentru linia de business ambalaje flexibile, gestionată în prezent prin filialele TeraBio Pack, TeraPlast Recycling și Optiplast. Scopul acestei operațiuni este identificarea celor mai bune alternative strategice pentru Grup, în mod deosebit diversificarea bazei de capital a Grupului TeraPlast, reducerea gradului de îndatorare și eficientizarea operațională”, a menționat producătorul român, într-un comunicat.

Procesul se află într-o etapă incipientă, iar acum Grupul TeraPlast precizează că nu a luat nicio decizie „cu privire la realizarea unei tranzacții sau la structura acesteia”.

„În funcție de interesul manifestat în cadrul dialogului cu eventualii investitori, ar putea fi definite toate elementele care țin de structura unei potențiale tranzacții, urmând ca, dacă va fi cazul, TeraPlast să obțină aprobările corporative corespunzătoare și să realizeze raportările prevăzute de lege”, a menționat sursa citată.

De asemenea, „nu există nicio asigurare că acest proces de explorare și evaluare a opțiunilor strategice existente se va finaliza cu realizarea unei tranzacții”.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul este compus din companiile TeraPlast (România, Republica Moldova, Ungaria, Austria și Spania), TeraGlass (România), TeraPlast Recycling (România), TeraBio Pack (România), Pro-Moulding (România și Ungaria), Optiplast (Croația) și companiile Aquatica Experience Group (România). Compania-mamă a Grupului, TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori București din 2 iulie 2008, sub simbolul TRP.

TeraPlast a fost fondată în anul 1992 de omul de afaceri Dorel Goia. Treptat, compania s-a dezvoltat, astfel că grupul a ajuns să fie compus din: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack și Somplast. Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP.

Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și, din septembrie 2021, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell.