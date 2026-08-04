Packeta folosește rețeaua Poștei Române și își mărește de aproape 6 ori numărul punctelor de livrare

Compania de logistică Packeta România va folosi aproape 5.000 de oficii și puncte ale Poștei Române pentru livrarea și ridicarea coletelor. Prin acest parteneriat, numărul punctelor pick-up disponibile prin Packeta va crește de la 1.024 la aproape 6.000 la nivel național.

Packeta România își extinde acoperirea națională printr-un parteneriat operațional cu Poșta Română, care începe în luna august 2026, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

În baza colaborării, magazinele online care lucrează cu Packeta vor putea trimite colete atât la adresa indicată de client, cât și către aproape 5.000 de oficii și puncte poștale.

Astfel, numărul punctelor pick-up disponibile prin Packeta România va crește de la 1.024 la aproape 6.000, adică de aproape șase ori.

Packeta va putea livra la peste 11 milioane de adrese

Parteneriatul extinde și acoperirea Packeta pentru livrările la adresă.

Prin folosirea infrastructurii Poștei Române, compania susține că va putea ajunge la peste 11 milioane de adrese unice din toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării.

Acoperirea include atât marile centre urbane, cât și localitățile mici și comunitățile în care firmele comerciale de curierat și rețelele de puncte pick-up au o prezență mai redusă.

Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România.

„Parteneriatul cu Poșta Română marchează o schimbare de scară pentru operațiunile Packeta din România. Pentru partenerii noștri, această extindere înseamnă mai multă flexibilitate și o capacitate mai bună de a ajunge la clienți în întreaga țară”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România.

Potrivit acestuia, colaborarea urmează modelul folosit de Packeta la nivel internațional, prin care magazinele online sunt conectate, prin aceeași platformă, la operatori locali și la mai multe variante de livrare.

Ce se schimbă pentru magazinele online

Prin noul parteneriat, magazinele online care folosesc serviciile Packeta vor putea oferi clienților trei variante principale:

livrare la adresa indicată;

ridicare dintr-un punct pick-up Packeta;

ridicare dintr-un oficiu sau punct poștal disponibil prin Packeta.

Cumpărătorii își vor putea alege modalitatea de livrare în funcție de localitate, distanță și propriul program.

Pentru comercianți, colaborarea înseamnă acces la o infrastructură cu acoperire națională prin intermediul aceleiași platforme logistice.

Extinderea este relevantă în special pentru magazinele online care livrează în întreaga țară și vor să ajungă inclusiv în localități în care densitatea lockerelor și a punctelor comerciale de ridicare este redusă.

Packeta își mărește astfel rapid acoperirea fără să fie nevoită să deschidă de la zero câteva mii de puncte proprii de livrare.

Ce infrastructură are Poșta Română

Rețeaua Poștei Române cuprinde peste 5.000 de subunități poștale și acoperă toate unitățile administrativ-teritoriale din România.

Infrastructura operatorului poștal este susținută de 41 de huburi logistice și de curierat și de peste 1.000 de curse auto regulate în fiecare zi.

Capacitatea totală de sortare depășește 500.000 de colete pe zi la nivelul întregii rețele logistice, potrivit informațiilor transmise de companii.

Prin parteneriatul cu Packeta, această infrastructură va putea fi folosită și de magazinele online conectate la platforma companiei de logistică.

Packeta activează în România din 2017

Packeta România face parte din Packeta Group și este prezentă pe piața locală din anul 2017.

Compania oferă servicii logistice pentru selleri și magazine online, inclusiv livrări naționale și internaționale.

La nivel european, grupul susține că are acces la peste 187.000 de puncte pick-up partenere și la peste 12.000 de lockere Z-BOX.

În anul 2025, Packeta Group a transportat peste 184 de milioane de colete și a colaborat cu peste 62.000 de magazine online și selleri.

Aplicația mobilă Packeta a depășit 11 milioane de descărcări, potrivit datelor comunicate de companie.

Magazinele online pot expedia prin Packeta colete în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Marea Britanie, SUA, Elveția, Liechtenstein, Emiratele Arabe Unite și Turcia.