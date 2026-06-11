Mesajul șefului eMAG după ieșirea lui Iulian Stanciu din acționariat 

Directorul general al eMAG, Tudor Manea (foto), a transmis joi un mesaj după anunțul privind vânzarea de către omul de afaceri Iulian Stanciu a ultimelor acțiuni pe care le deținea în companie către Prosus.

„La 17 ani de la preluarea eMAG și la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunță transferul integral al participației sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune. De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opțiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiții în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune. Vreau să-i mulțumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

Gigantul de comerț online a anunțat, joi, că omul de afaceri Iulian Stanciu vinde participația deținută în cadrul grupului și intră într-o nouă etapă profesională, axată pe investiții în afaceri românești.

Rezultatele financiare ale eMAG în 2025. Pierderi tot mai mari și mai puțin angajați

Compania Dante International, care deține cel mai mare business de comerț online din România, eMAG, a ieșit pe pierderi și în anul 2025, aproape duble față de 2024, în timp ce numărul de angajați a scăzut, potrivit datelor publicate recent de Ministerul Finanțelor.

În 2025, firma eMAG a obținut venituri de 8,96 miliarde de lei (în scădere cu 1,15% față de anul 2024) și a ieșit pe pierderi de 370,68 milioane de lei (cu 93,6% mai mai decât în anul 2024), conform datelor oficiale. De asemenea, numărul de angajați ai companiei Dante International a scăzut de la 3191 în anul 2024 la 2889 în anul 2025. Astfel, personalul firmei s-a diminuat cu 302 oameni, reprezentând o reducere de 10% în 2025 față de 2024. În aprilie 2026, compania de e-commerce deținută de fondul de investiții sud-african Naspers, a anunțat disponibilizarea unui procent de 3% din angajați, ceea ce înseamnă că aproximativ 100 de oameni au mai plecat din firmă în 2026.

eMAG a fost fondat în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate o și serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMAG a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers.

Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014 și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni, de 8,4%, către Naspers și Iulian Stanciu. Pe lângă fondul de investiții Naspers, doar Iulian Stanciu a mai rămas acționar (minoritar) în eMAG.

Tudor Manea a preluat, în 2021, funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv.