Salt Bank îți dublează donația pentru „blănoșii” din adăposturi

Salt Bank, în parteneriat cu asociația Kola Kariola derulează, în perioada 25 noiembrie - 20 decembrie, campania „Adoptă sau donează pentru blănoși, iar Salt îți dublează donația și dragostea”, destinată animalelor din adăposturi.

„Dincolo de donații, campania pune accent pe un gest cu impact mult mai profund: adopția. Blănoșii au nevoie nu doar de un spațiu sigur, ci de o familie – de oameni care să le ofere afecțiune, timp și sentimentul autentic de „acasă”. De aceea, pe site-ul Salt există acum o secțiune dedicată blănoșilor care își așteaptă familia, unde oamenii pot descoperi poveștile lor și pot afla mai multe despre procesul de adopție. Pentru cei care totuși nu pot adopta acum, există în continuare o modalitate simplă de a ajuta. Oricine poate dona, sprijinind blănoșii aflați în grija asociației Kola Kariola”, se arată într-un comunicat al băncii.

Donațiile se pot face direct în conturile oficiale ale organizației, prin transfer bancar, în următoarele conturi de la Salt Bank:

· Cont RON: RO59ROIN40219YMBAYMT46R7

· Cont EUR: RO73ROIN4021G1MNTY2O184A

„Campania vine într-un moment foarte important. Deși blănoșii sunt cunoscuți pentru superputerea de a-ți face ziua mai bună, cu iubirea lor sinceră, realitatea arată un fenomen îngrijorător: abandonul animalelor este în creștere, inclusiv în țări dezvoltate precum Marea Britanie, Franța și Statele Unite, pe fondul costurilor de trai tot mai ridicate”, mai transmite compania.

Circa 6 milioane de câini și pisici, pe străzile din România

În România, se estimează că sunt peste 6 milioane de câini și pisici care trăiesc pe străzi, iar cele mai multe adăposturi funcționează deja la limită.

În acest context, parteneriatul dintre Salt Bank și Kola Kariola își propune să crească șansele acestor animale de a fi văzute, îngrijite, adoptate și iubite.

Mesajul se leagă de campania de Crăciun a băncii, construită în jurul ideii că „cele mai frumoase cadouri vin neîmpachetate”.

Anul acesta, Leneșul, personajul emblematic din reclamele Salt Bank, devine simbolul unei realități pline de emoție. Deși este vedeta de la TV care aduce zâmbete tuturor, odată ajuns acasă, el rămâne singur. Familia lui e departe, iar singurătatea se simte mai apăsătoare în perioada sărbătorilor, atunci când ceilalți se strâng în jurul bradului.

Această emoție stă și la baza inițiativei de CSR: ceea ce trăiește Leneșul trăiesc, într-o formă diferită, și mii de blănoși din adăposturi. De aceea, în povestea de anul acesta, Leneșul primește cel mai frumos cadou neîmpachetat: familia. Iar Salt Bank speră ca același lucru să se întâmple și cu cât mai mulți dintre blănoșii aflați în grija organizațiilor de protecție.

Prin campania „Salt îți dublează donația și dragostea”, banca transformă mesajul sărbătorilor într-o acțiune concretă: să aducă împreună oameni, familii și blănoși care nu ar trebui să fie niciodată singuri.

Pentru că, în cele din urmă, „cele mai frumoase cadouri sunt cele care nu se împachetează niciodată: familia, grija, iubirea și acele gesturi mici care îți pot schimba ziua”.















