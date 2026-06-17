Salariul minim brut crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 lei. Cât va fi netul și ce cost total vor suporta firmele. Crește și punctul de amendă 

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie crește cu aproximativ 6,8%, în timp ce salariul net, cel primit „în mână” de angajați, se majorează cu aproape 4,9%, inclusiv în firmele private din România.

În prezent, la un salariu minim brut de 4.050 de lei, angajații primesc „în mână” 2.574 de lei, în condițiile aplicării scutirii de taxe pentru 300 de lei. Astfel, acum costul salarial total suportat de angajator se ridică la 4.134 de lei.

Începând cu 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei și reducerea sumei netaxabile la 200 de lei, salariul net ar urma să ajungă la 2.699 de lei, iar costul total pentru angajatori la 4.418 de lei. În aceste condiții, cheltuiala salarială a firmelor va crește cu 284 de lei față de nivelul actual.

Creșterea salariului minim este prevăzută de Hotărârea de Guvern (HG) nr. 146/2026:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede HG 146/2026.

Totodată, scăderea sumei netaxate de la 300 la 200 de lei la salariul minim este prevăzută de OUG nr. 89/2025 - „ordonanța trenuleț”.

Suma netaxată la salariul minim 2026. Ce trebuie să știe firmele

Modul de aplicare a sumei netaxate la salariul minim în 2026 este prevăzut la art. III al OUG nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1203/2025.

În cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, pentru suma de 300 lei/lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 lei/lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2026, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin act normativ, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)–(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a include contravaloarea tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, respectiv indemnizaţia de hrană, după caz, acordate potrivit legii, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2026.

Suma de 300 lei, respectiv suma de 200 lei se diminuează în funcţie de:

a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunar(ă) din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, este menţinut(ă) la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin act normativ;

b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunar(e), după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Salariul minim din agricultură, corelat cu salariul minim brut pe economie

De la 1 iulie 2026, conform OUG nr. 29/2026, salariul minim din sectorul agricol și industria alimentară va fi corelat cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, care se va majora la 4.325 lei.

Începând cu aceeași dată, prevederile care stabileau un nivel distinct al salariului minim pentru acest sector vor fi abrogate. Decizia urmărește evitarea unor diferențe salariale între domenii, în contextul în care salariul minim în agricultură și industria alimentară este în prezent de 4.050 lei, sub nivelul viitorului salariu minim pe economie.

„Începând cu data de 1 iulie 2026, art. LXX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 din 30 decembrie 2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară, va fi abrogat. Măsura este necesară pentru a evita apariția unor discrepanțe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură și industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026”, potrivit unui comunicat al Executivului.

Valoarea punctului-amendă crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim

Odată cu majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, vor crește și amenzile aplicate pentru nerespectarea legislației rutiere, prin actualizarea valorii punctului de amendă.

Potrivit Codului rutier, un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, începând cu 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă va ajunge la 216,25 lei.