Se fac înscrieri la seminarele online ANAF din august 2026: Închirieri prin Booking și Airbnb, depunerea Formularului 177 și altele

ANAF a publicat și lista celor 8 seminare online la care contribuabilii se pot înscrie în luna august 2026, pe listă regăsindu-se teme precum: impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau tratamentul fiscal al veniturilor obținute din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Un seminar ANAF durează două ore, iar înscrierile se pot face până la ora începerii acestuia, în limita locurilor disponibile.

La un seminar pot participa maximum 500 de persoane.

Iată calendarul seminarelor online ANAF:

Depunerea cererii privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat (formular 177) - 7 august, ora 11:00; Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - 11 august, ora 10:00; Eliberarea certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport - 12 august, ora 9:30; Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - 14 august, ora 11:00; Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca o operațiune să fie impozabilă în România din punct de vedere al TVA - art. 268 Cod fiscal - 20 august, ora 12:00; Tratamentul fiscal al veniturilor obținute din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală - 26 august, ora 10:00; Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal - 27 august, ora 10:00; Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale - 31 august, ora 11:00.

Cei interesați se pot înscrie AICI.