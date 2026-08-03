Inspecția Muncii s-a pus cu controalele pe firmele românești. Canicula este acum motivul

„Temperaturile extreme sunt un risc profesional”, avertizează, luni, Inspecția Muncii, care anunță, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că „intensifică acțiunile de prevenire și control la nivel național”.

Inspectorii de muncă vor desfășura verificări „cu prioritate” în domeniile cu risc ridicat de expunere la temperaturi extreme.

Controalele urmăresc prevenirea accidentelor de muncă și verificarea modului în care angajatorii aplică măsurile prevăzute de lege pentru protejarea lucrătorilor.

„În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme, Inspecția Muncii intensifică, la nivel național, acțiunile de prevenire și control pentru verificarea modului în care angajatorii gestionează riscurile generate de căldură la locul de muncă, în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă”, precizează instituția de control.

Expunerea lucrătorilor la temperaturi ridicate poate avea „consecințe grave” asupra sănătății și securității acestora, atrage atenția Inspecția Muncii.

Principalele domenii vizate de controale

În context, instituția din subordinea Ministerului Muncii dă și exemple de domenii de activitate cu expunere crescută la efectele caniculei.

construcțiile,

agricultura,

transporturile,

logistica,

industria prelucrătoare,

serviciile de salubrizare.

În perioada următoare, inspectorii de muncă vor verifica cu prioritate modul în care angajatorii au evaluat și gestionat riscurile generate de temperaturile extreme.

Acțiunile de control vor viza în principal sectoarele în care activitatea se desfășoară în aer liber sau în medii cu temperaturi ridicate.

În cadrul controalelor vor fi urmărite, în principal:

adaptarea organizării activității la condițiile meteorologice;

măsurile adoptate pentru reducerea expunerii lucrătorilor la căldură;

asigurarea condițiilor necesare pentru recuperarea organismului în timpul programului de lucru;

informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile specifice;

respectarea obligațiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Inspectorii de muncă vor verifica atât măsurile organizatorice adoptate de angajatori, cât și respectarea obligațiilor minime prevăzute de O.U.G. nr. 99/2000 privind asigurarea condițiilor necesare protejării sănătății lucrătorilor expuși la temperaturi extreme.

În situațiile prevăzute de lege, atunci când temperaturile extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin două zile consecutive, angajatorii pot dispune întreruperea colectivă a lucrului, cu respectarea condițiilor stabilite de O.U.G. nr. 99/2000.

Amenzi de până la 2.500 lei

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de O.U.G. nr. 99/2000 constituie contravenție, iar firmele respective vor fi sancționate cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei.

„Temperaturile extreme reprezintă un risc profesional care trebuie gestionat prin măsuri concrete de prevenire. Protejarea sănătății și securității lucrătorilor este, în primul rând, responsabilitatea angajatorilor, iar rolul Inspecției Muncii este de a verifica respectarea obligațiilor legale și de a sprijini dezvoltarea unei culturi a prevenirii. Prin aceste acțiuni urmărim, înainte de toate, prevenirea accidentelor de muncă și protejarea vieții și sănătății lucrătorilor”, a declarat Mihai-Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct al Inspecției Munci.

Obiectivul declarat al acestor acțiuni este „prevenirea producerii unor evenimente care pot fi evitate printr-o organizare corespunzătoare a activității și prin aplicarea măsurilor prevăzute de legislația privind securitatea și sănătatea în muncă”.

„Protejarea lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme începe înainte de control. Inspecția Muncii încurajează angajatorii să verifice încă de acum dacă măsurile implementate răspund condițiilor reale existente la locurile de muncă și să adopte, acolo unde este necesar, măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor de muncă și protejarea sănătății lucrătorilor”, mai spune instituția.

Obligațiile firmelor în caz de caniculă

Potrivit Ministerului Muncii, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru ameliorarea condițiilor de muncă, precum:

reducerea intensității și ritmului activităților fizice;

asigurarea ventilației la locurile de muncă;

alternarea efortului dinamic cu cel static;

alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus în spații umbrite și ventilate.

De asemenea, pentru menținerea stării de sănătate a salariaților, angajatorii trebuie să asigure:

apă minerală în cantitate de 2-4 litri pentru fiecare persoană, pe schimb;

echipament individual de protecție adecvat;

acces la dușuri, acolo unde specificul activității impune acest lucru.

În situația în care aceste condiții nu pot fi asigurate, angajatorii vor stabili, împreună cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, măsuri alternative, precum:

reducerea duratei zilei de lucru;

eșalonarea programului de lucru în două intervale, până la ora 11.00 și după ora 17.00;

întreruperea colectivă a activității, cu asigurarea continuității în sectoarele în care aceasta nu poate fi suspendată, potrivit legii.

Totodată, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de expunerea la temperaturi extreme, angajatorii au obligația să asigure efectuarea examenelor medicale la angajare și a controalelor medicale periodice, acordarea primului ajutor și transportul persoanelor afectate la cea mai apropiată unitate sanitară, precum și, acolo unde este posibil, adaptarea programului sau schimbarea temporară a locului de muncă pentru salariații cu afecțiuni incompatibile cu munca desfășurată în condiții de temperaturi extreme.