Legea care prelungește termenul pentru locuințele cu TVA de 9%, promulgată de președintele Nicușor Dan

Legea care prelungește până la 30 septembrie 2026 inclusiv termenul în care persoanele fizice pot finaliza achiziția unei locuințe cu cota redusă de TVA de 9% a fost promulgată, marți, de președintele Nicușor Dan.

Legea „pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie”, a anunțat președintele.

TVA de 9% la achiziția unei locuințe: De ce a fost nevoie de prelungirea termenului

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, blocarea sistemului e-Terra al ANCPI, în urma atacului cibernetic din 14 iulie, putea împiedica finalizarea tranzacțiilor cu locuințe noi până la termenul-limită de 31 iulie 2026, până la care oamenii care au semnat antecontacte pentru achiziția de apartamente mai puteau beneficia de TVA redus la 9% în loc de 21%. Cumpărătorii, dar și dezvoltatorii imobiliari se temeau că nu-și pot finaliza tranzacțiile în termen, pe TVA de 9%.

Inițial, Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACT) a semnalat că termenul de 31 iulie 2026 riscă să îi priveze de facilitate pe cumpărătorii care au achitat deja avansul și au îndeplinit toate condițiile prevăzute de lege.

Deși cumpărătorul poate îndeplini toate obligațiile aflate în controlul său, poate pierde dreptul de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% din cauza depășirii termenului de livrare.

„Momentul livrării unei locuințe depinde de numeroși factori tehnici, administrativi și juridici: finalizarea lucrărilor de construcție; recepția la terminarea lucrărilor; obținerea documentației cadastrale; înscrierea în cartea funciară; racordarea la utilități; formalitățile notariale și administrative necesare transferului dreptului de proprietate. Aceste etape implică dezvoltatorul, autoritățile publice și alte entități, iar cumpărătorul nu are control efectiv asupra calendarului lor”, spunea organizația într-o analiză transmisă StartupCafe.ro.

Ulterior, în contextul blocării sistemului e-Terra, PACT a solicitat oficial Ministerului Finanțelor și parlamentarilor prelungirea cu un an, până la 31 iulie 2027, a termenului de livrare a locuințelor noi care pot beneficia de TVA redus de 9%.

PACT a propus ca, dacă prelungirea cu 12 luni nu va fi acceptată, termenul să fie extins cel puțin până la 31 decembrie 2026, ca măsură minimă de protecție pentru proiectele finalizate sau aflate în faza recepției și a apartamentării.

Până la urmă, Parlamentul a decis prelungirea până la 30 septembrie 2026 inclusiv termenul în care persoanele fizice pot finaliza achiziția unei locuințe cu cota redusă de TVA de 9%.

Vezi forma proiectului de lege trimisă la promulgare: