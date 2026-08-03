ANAF a pus impozit suplimentar de 81 milioane EUR pe venituri nejustificate ale unor persoane fizice, în ultimul an și jumătate

În ultimul an și jumătate, ANAF a emis, în urma controalelor la persoane fizice, 467 de decizii de impunere prin care a stabilit un impozit suplimentar de peste 81 milioane EUR, aplicând cota de 70% asupra veniturilor a căror sursă nu a putut fi identificată, potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro.

Conform acestor date, ANAF a identificat cazuri în care persoanele verificate au susținut că fondurile provin din străinătate, însă nu au putut demonstra acest lucru.

Alte persoane nu au putut explica proveniența unor sume de bani depuse în conturile personale sau în conturile unor firme în care dețineau participații. De asemenea, acestea nu au putut justifica sursa banilor folosiți pentru achiziția unor bunuri sau pentru finanțarea unor firme.

În perioada 1 ianuarie 2026 - 30 iunie 2026, cea mai mare valoare a impozitului pe venit stabilit prin aplicarea cotei de 70% asupra veniturilor a căror sursă nu a fost identificată a fost de 15.116.587 lei (2,88 milioane EUR), decizia de impunere fiind emisă în cadrul unei acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale la nivelul DGRFP Bucureşti.

În total, în aceeași perioadă au fost emise 467 decizii de impunere prin care a fost stabilit un impozit pe venit suplimentar în sumă de 426.006.486 lei (peste 81 milioane EUR), prin aplicarea cotei de 70% asupra veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, constatate de organele fiscale în cadrul acțiunilor de control fiscal.

Principalele motive care au stat la baza emiterii deciziilor de impunere au fost:

persoanele fizice care au făcut obiectul impunerii nu au putut face dovada surselor de fonduri invocate a fi obţinute din străinătate și a sumelor deţinute în numerar în alte state, acestea nefiind confirmate de autoritățile din statele terţe, urmare solicitărilor de informaţii ale autorităților române;

persoanele fizice verificate nu au putut justifica proveniența depunerilor de numerar în conturile bancare personale şi/sau ale societăților la care deţin participații, a fondurilor în numerar utilizate pentru achiziția de bunuri mobile/imobile, creditări acordate societăţilor, majorări de capital social, inclusiv sume deținute în numerar anterior perioadei verificate, precum şi pretinse sume a fi primite de la alte persoane fizice.

În aceste situaţii organele de control au constatat lipsa trasabilităţii acestora întrucât persoanele fizice indicate ca fiind sursă a fondurilor nu aveau capacitatea financiařă, iar pe de altă parte inexistenţa documentelor/mijloacelor de probă care să ateste cuantumul sumelor deţinute, momentul obţinerii acestora, existența lor în perioada verificată, aceasta conducând la stabilirea situaţiei reale de fapt fiscale și a sumelor suplimentare datorate bugetului de stat

Valoarea totală încasată la bugetul de stat în urma aplicării impozitului de 70% raportat la informaţiile deţinute la 30 iunie 2026:

gradul de conformare voluntară la plata creanţelor stabilite suplimentar prin deciziile de impunere emise ca urmare a acţiunilor de verificarea situaţiei fiscale personale (în perioada 2015 - 30.06.2026) a fost de 64,38 %;

gradul de conformare voluntară la plata creanţelor stabilite suplimentar prin deciziile de impunere emise ca urmare a acțiunilor de verificare documentară (în perioada 2021 - 30.06.2026) a fost de 71,92%.

Amintim că impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate de persoanele fizice și identificate de ANAF a intrat în vigoare de la 1 iulie 2024. Măsura a fost stabilită prin Legea nr. 296/2023.

Direcţia generală control venituri persoane fizice din cadrul ANAF realizează activităţi specifice pentru îmbunătăţirea conformării fiscale a persoanelor fizice, efectuând activități de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor de neconformare, dezvoltarea unor programe specifice de conformare fiscală în domeniul declarării veniturilor impozabile ale persoanelor fizice, selectare a persoanelor supuse acţiunilor de control fiscal (verificare a situaţiei fiscale personale, inspecţie fiscală, control inopinat, verificare documentară) precum și coordonarea metodologică a structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale din cadrul direcțiilor regionale ale finanţelor publice și unităţilor subordonate acestora.

Totodată, amintim că, potrivit unui ordin publicat la începutul lunii iulie 2026 în Monitorul Oficial, verificarea situaţiei fiscale personale se va exercita și de către inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul aparatului propriu al ANAF, în vederea impozitării cu 70% asupra veniturilor din surse neidentificate, obținute de persoanele fizice.

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