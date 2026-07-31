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Un magazin online, amendat de statul român cu 20.700 de euro după un atac cibernetic

Un magazin online, amendat de statul român cu 20.700 de euro după un atac cibernetic
Sursă: © Ossi Lehtonen | Dreamstime.com
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Un magazin online specializat în mobilă și decorațiuni a fost amendat cu 20.700 de euro de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în urma unui atac cibernetic și a unor nereguli privind securitatea datelor personale ale utilizatorilor săi.

ANSPDCP anunță, vineri, că a finalizat o investigație la Homelux SRL în luna iunie 2026. Verificările au început după ce firma a informat Autoritatea despre un incident de securitate.

În urma investigației, Autoritatea pentru protecția datelor personale a stabilit că incidentul a fost provocat de un atac cibernetic asupra platformei ce asigura funcționarea site-ului administrat de operator, iar „la momentul producerii incidentului platforma nu corespundea din punct de vedere tehnic cu versiunea oficială lansată de producător”.

În plus, incidentul a fost favorizat și de faptul că utilizatorii puteau folosi parole cu un nivel redus de complexitate la crearea conturilor pe site, problemă care nu a fost remediată ulterior.

În urma verificărilor, ANSPDCP a stabilit că firma nu a luat suficiente măsuri pentru protejarea datelor personale ale utilizatorilor, precum numele, adresele, adresele de e-mail și parolele, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Potrivit Autorității, firma nu a implementat măsuri adecvate de securitate și nu a avut suficiente proceduri pentru verificarea periodică a sistemelor și a protecției datelor.

De asemenea, firma a stocat informații, respectiv module cookies care nu erau necesare din punct de vedere tehnic pentru funcționarea site-ului său și a obținut accesul la informația stocată în echipamentul terminal al utilizatorilor site-ului, fără acordul acestora, susține ANSPDCP. 

Ca atare, operatorul a fost sancționată cu două amenzi, astfel:

  1. amendă în cuantum de 78.570 lei, echivalentul sumei de 15.000 EUR, pentru încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679;
  2. amendă în cuantum de 30.000 lei, echivalentul sumei de 5.700 EUR, pentru încălcarea art. 4 alin. (5) din Legea 506/2004.

Pe lângă amenzi, ANSPDCP a impus companiei și o serie de măsuri pentru îmbunătățirea securității. Printre acestea se numără verificarea periodică a sistemelor informatice, securizarea conturilor de utilizator prin parole mai complexe și autentificare suplimentară pentru conturile cu acces administrativ.

Homelux a fost fondată de omul de afaceri Omer Susli, cunoscut pentru dezvoltarea anterioră a rețelei de magazine de bricolaj Praktiker. În 2014, Susli a vândut operațiunile Praktiker către grupul britanic Kingfisher, într-o tranzacție de 16 milioane EUR, iar câțiva ani mai târziu, în 2018, a lansat rețeaua de magazine Homelux, specializată în mobilier și decorațiuni, conform ZF

Amintim că sancțiunile ANSPDCP pot fi contestate în instanță.

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