Ghid ANAF 2026: Distribuirea dividendelor și restituirea împrumuturilor către asociați și acționari

Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a publicat un material informativ cu reguli procedurale valabile în 2026 privind distribuirea dividendelor și restituirea împrumuturilor către asociați și acționari.

DGRFP Brașov amintește că prin Legea nr. 239/2025 au fost aduse modificări importante Legii societăților nr. 31/1990, atât în ceea ce privește distribuirea dividendelor și acordarea/restituirea împrumuturilor, cât și în ceea ce privește valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată.

Modificările au intrat în vigoare în decembrie 2025.

Iată ce explică DGRFP Brașov:

Limitarea restituirii/acordării de împrumuturi şi distribuirii dividendelor în vederea evitării scoaterii fondurilor din societate în detrimentul creditorilor și al bugetului de stat, în contextul unei situații financiare precare.

Împrumuturi

1. Societățile care distribuie trimestrial dividende, potrivit legii, nu pot acorda acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, așa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturi, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului.

2. Societățile care, pe baza situațiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris nu pot restitui acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, așa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturile luate de la aceștia.

Activul net al societăţii = Totalul activelor – totalul datoriilor.

Modificări aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 239/2025

Consecinţele nerespectării acestor prevederi:

Atragerea răspunderii solidare a societății și a acționarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, fără a fi regularizate, sau căruia i s-au restituit împrumuturi, deși societatea avea activul net sub limita prevăzută de lege.

Societatea, împreună cu acționarii/asociații, răspund solidar pentru obligațiile bugetare restante datorate de societate și administrate de organul fiscal central, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului acordat, respectiv restituit.

Amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, faptele de la 67 alin. (23) și (24) constituind contravenţie.

Contravenientul nu beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal. Constatarea şi sancţionarea se face de către persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul ANAF stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

Dividende anuale/interimare

Societățile care, la sfârșitul exercițiului financiar curent, înregistrează profit pentru exercițiul financiar de raportare, dar înregistrează pierdere contabilă reportată, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot efectua distribuiri de dividende din profitul exercițiului financiar curent numai după constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate și constituirea de rezerve în conformitate cu cerințele statutare.

Societățile care, pe baza situațiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris pot efectua distribuiri de dividende din profitul exercițiului financiar curent numai după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege.

Societățile care, pe baza situațiilor financiare interimare, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris pot efectua distribuiri de dividende interimare din profitul exercițiului financiar curent doar dacă au reîntregit activul net la valoarea minimă prevăzută de lege.

!Existentă deja în legea 31/1990: art. 69 - dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Stabilirea unor sancţiuni privind nerespectarea obligaţiei de reconstituire aactivului net până cel puţin la valoarea legală sau a altor obligaţii.

Amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei pentru nerespectarea de către societate a obligației de reconstituire a activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social în termen.

Accesează și descarcă ghidul ANAF care conține și alte informații: