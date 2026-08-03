ANAF schimbă modul în care stabilește TVA din oficiu pentru firmele care nu depun decontul de TVA (D300)

ANAF a pregătit o nouă procedură privind stabilirea din oficiu a TVA datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300), precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Cei înregistrați în scopuri de TVA trebuie să depună, pentru fiecare perioadă fiscală, un decont de taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să stabilească din oficiu creanțele fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

În prezent, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu-și îndeplinesc obligația de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată, organele fiscale stabilesc din oficiu taxa pe valoarea adăugată de plată în perioada de raportare, prin estimare, conform procedurii aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 962/2016.

Potrivit acestei proceduri, ANAF estimează doar taxa colectată, pe baza informaţiilor din deconturile de TVA (300) depuse de contribuabil pe o perioadă de 12/24 luni calendaristice anterioare, din Declaraţiile informative privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (394) în care contribuabilul/ plătitorul supus acestei proceduri figurează ca furnizor/prestator sau, după caz, din baza de date care cuprinde declaraţiile recapitulative (formularul 390VIES) privind operaţiunile intracomunitare desfăşurate pe o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.

Având în vedere operaționalizarea Sistemului informatic naţional RO e-TVA cu ajutorul căruia autoritatea fiscală întocmește ”Decontul precompletat RO e-TVA”, utilizând mai multe surse de date, printre care Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura și Sistemul informatic naţional RO e-Case de marcat electronice, ANAF propune aprobarea unei noi proceduri de stabilire din oficiu a taxei pe valoarea adăugate datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontul de taxă pe valoarea adăugată (300).

Procedură se va aplica, lunar, pentru toți contribuabilii care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a decontului de TVA, după expirarea termenului legal de depunere al decontului de TVA.

Potrivit noii proceduri, ANAF va estima, pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu a fost depus decontul de TVA, totalul taxei colectate în perioada respectivă (respectiv totalul sumelor reprezentând TVA înscrise în formularul "Decont precompletat RO e-TVA" sau extrase din Sistemele naţionale privind factura electronică RO e-Factura, RO e-Case de marcat electronice și din alte informații existente în evidențele fiscale).

Referitor la estimarea taxei pe valoarea adăugată care poate fi dedusă, organele fiscale nu dețin informații privind destinația/utilizarea bunurilor achiziționate de contribuabili, prin urmare nu pot estima sumele pentru care persoanele impozabile și-ar exercita efectiv dreptul de deducere, din totalul taxei deductibile.

În plus, taxa aferentă achizițiilor pentru care nu se cunoaște destinația, respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere sau pentru operațiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporția în care sunt sau vor fi utilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și operațiuni care nu dau drept de deducere, se deduce pe bază de pro rata.

De asemenea, potrivit art.298 din Codul fiscal, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

Ca urmare, ANAF propune ca, în scopul impunerii din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorată, să fie considerată ca TVA dedusă, 50% din totalul taxei deductibile.

Organul fiscal va emite decizia de impunere din oficiu și va stabili TVA datorată doar dacă diferența dintre totalul taxei colectate și totalul taxei deduse depășește 20 de lei. Astfel, organul fiscal central renunță la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere în situația în care creanța fiscală principală este mai mică de 20 de lei.

Prin această procedură, ANAF stabilește și fluxul procedural pentru exercitarea dreptului de a fi ascultat, de către contribuabilii care nu și-au depus decontul de taxă (300) și pentru care organele fiscale urmează să emită decizia de stabilire din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorată.

Întrucât potrivit art.110 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care prin lege se dispune altfel, și având în vedere că faptul că stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale se face de organul fiscal pentru perioade fiscale anterioare, ANAF propune ca această nouă procedură să vizeze perioade fiscale începând cu operaționalizarea Sistemului informatic naţional RO e-TVA, respectiv iulie 2024.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin ANAF pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugate datorate de către persoanele impozabile care nu au depus decontulde taxă pe valoarea adăugată (300), precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.