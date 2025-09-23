Ce salarii se dau în România, în 2025: Angajații din București câștigă în medie mai mult decât cei din Cluj sau Timiș. Un șofer de TIR poate ajunge la 15.000 lei pe lună (analiză HR)

În București, firmele și alți angajatori plătesc cel mai bine din toată România, salariul mediu din Capitală menținându-se peste media din Cluj sau Timiș, de exemplu, potrivit unei analize transmise, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, de o companie de resurse umane.

Salariile din România în 2025 merg pe traiectorii diferite: șoferii internaționali de TIR câștigă între 9.000 și 15.000 de lei net pe lună, iar pe zona de white-collar (muncă de birou, lucrători cu studii superioare) apar joburile de top care urcă până la aproximativ 35.000 de lei net/lună pentru roluri senior/executive în IT și financiar (AI/ML, CTO, Director Financiar), arată cea mai recentă analiză Prohuman APT.

Între timp, în mai multe județe, media salarială rămâne în jur de 4.000 de lei net, conform sursei citate.

De pildă, orașele Cluj și București conduc clasamentele salariale, însă diferențele între regiuni și între industrii arată o piață a muncii fragmentată, în care cererea pentru forță de muncă specializată depășește clar oferta.

Salariile obținute de sudori, electricieni, operatori CNC și alți meseriași, în România

În meseriile tehnice fără diplomă universitară, veniturile sunt ridicate. Mai exact, sudorii și operatorii CNC câștigă între 4.500 – 5.500 lei net/lună iar electricienii obțin frecvent 6.000–8.000 lei net/lună, cu variații pe orașe și industrie, se arată în analiza firmei de consultanță HR.

În transporturi, șoferii internaționali de TIR ating constant un salariu de 9.000 lei net/lună, iar pe rute și proiecte mai complexe pot ajunge chiar și la 15.000 lei.

Pe segmentul white-collar (studii superioare), competiția e intensă pentru specialiști în inteligență artificială. Un AI/ML Engineer câștigă în mod obișnuit între 15.000–25.000 lei net/lună, iar în partea superioară a pieței apar pachete de până la 35.000 lei net/lună pentru roluri senior/executive precum CTO (director de tehnologie) sau director financiar.

La entry-level, tehnologia domină în continuare: un programator junior obține 1.500–2.500 de euro net/lună, iar un customer support care vorbește limbi nordice în orașe precum Brașov pornește de la 6.500 lei și poate urca spre 9.000 lei net/lună.

Salariul mediu net în București: 6.749 lei (1.329 EUR)

În medie, în București salariul net este 6.749 lei, urmat de Cluj (6.335 lei) și Timiș (5.755 lei), potrivit datelor prezentate de Prohuman APT.

La polul opus, județe precum Vrancea, Vâlcea sau Vaslui rămân în jurul pragului de 4.000 lei net/lună. Pentru aceleași roluri, decalajele pot atinge 30–40%, mai ales în IT, financiar-contabil și inginerie.

„În 2025 nu s-a simțit o evoluție pregnantă a salariilor în anumite industrii, ci au avut o creștere ușoară, naturală pentru a acoperi cât de cât inflația. Majoritatea companiilor au menținut creșterea salarială anuală, însă fără să existe creșteri semnificative”, explică Ionela Borsan, Recruitment Manager.

Spre comparație, tot Bucureștiul este pe primul loc și în datele prezentate în iulie 2025 de comparatorul salarial Salario, al platformei de angajări eJobs. În schimb, din datele Salario, nivelul salariului mediu este semnificativ mai mic decât cel prezentat în analiza Prohuman APT de marți.

De menționat că Salario preia informațiile declarate de lucrători, pe internet.

Potrivit datelor Salario, angajații din București câștigă în medie un salariu net de 5.665 de lei pe lună. Pentru Cluj, al doilea cel mai bine plasat județ, media este de 5.000 de lei. Aceeași medie a fost înregistrată, în primul semestru al anului, și pentru Timiș și Sibiu, acestea fiind, de altfel și singurele județe în care anul acesta media netă salarială a fost mai mare sau egală cu 5.000 de lei.

Pentru angajații din Iași, Brașov și Constanța, salariul mediu din primele șase luni ale anului a fost de 4.700 de lei, în timp ce în Argeș, Prahova și Dolj media a fost de 4.500 de lei, conform datelor introduse în Salario.

Alte județe unde salariul mediu net încasat de cei care lucrează a fost de cel puțin 4.000 de lei pe lună au fost Bihor, Arad, Galați, Alba, Olt sau Tulcea, potrivit analizei Salario din iulie 2025.

Cele mai mici salarii au fost raportate, în sistemul Salario de la eJobs, de către angajații din județele Mehedinți, Giurgiu și Teleorman, toate trei cu o medie de 3.800 de lei pe lună și Caraș Severin și Maramureș, cu 3.900 de lei pe lună. Domeniile cu cele mai multe poziții deschide în aceste județe sunt retailul, serviciile, turismul sau industria alimentară.

Conform celor mai recente estimări oficiale de la Institutul Național de Statistică, în luna iulie 2025, salariul mediu brut la nivelul întregii Românii a fost de 9201 lei (aprox. 1800 EUR) pe lună, iar salariul mediu net la nivel național era de 5517 lei (cca. 1.080 EUR) pe lună.

Conform INS, cele mai banoase domenii pentru angajații din economia României au fost:

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei net pe lună), Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (12.012 lei), Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice (11.990 lei), Transporturi aeriene (10.841 lei), Activităţi de editare (10.294 lei).

A crescut timpul în care firmele angajează un lucrător, în România

Un alt semn al tensiunilor din piață este durata de recrutare, spune Bogdan Ragalie, Regional Manager la firma de consultanță HR Prohuman APT. Dacă înainte un post blue-collar se acoperea în două săptămâni, astăzi vorbim de 4–6 săptămâni în orașe precum Brașov, iar pentru poziții tehnice sau IT procesele se întind frecvent la 2–3 luni.

„În București, rolurile de specialiști ajung până la 90 de zile, pe fondul cerințelor crescute și al proceselor de selecție mai complexe. În paralel, costurile de recrutare cresc în inginerie, energie (inclusiv verde), farma, IT&C și financiar-contabil, din cauza deficitului de candidați și a ofertelor salariale necesare pentru a atrage și reține talente”, completează Ionela Borsan.

Tinerii refuză programul rigid, dar cer predictibilitate de la firme

„Schimbarea vine și dinspre noile generații. Tinerii refuză programele rigide și schimburile, cer predictibilitate, autonomie și oportunități reale de creștere. Angajatorii care nu ajustează politicile interne: program, selecție, beneficii, pierd rapid accesul la candidații potriviți. Transporturile și tehnologia trag în sus grilele salariale, în timp ce sănătatea și construcțiile rămân sub presiunea deficitului de personal. Diferențele dintre București și Cluj, pe de o parte, și județele cu salarii minime, pe de altă parte, confirmă un ritm de dezvoltare neuniform. În cursa pentru forța de muncă înalt calificată, câștigă companiile care combină salariile competitive cu flexibilitate, procese rapide de recrutare și stabilitate”, susține Sorina Donisa, CEO Prohuman APT.