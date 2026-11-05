Salarii de peste 5.000 de euro net în România. Ce specialiști caută companiile și de ce sunt tot mai greu de recrutat (STUDIU)

Inginerii, contabilii și specialiștii în vânzări se numără printre candidații cel mai greu de recrutat de către companiile din România, în ciuda numărului record de aplicări pentru locurile de muncă. Salariile oferite ajung la 3.000 de euro net pentru inginerii în construcții și pot depăși 5.000 de euro net lunar pentru managerii de proiect cu experiență în energie regenerabilă, potrivit datelor publicate joi de agenția de recrutare Skilld, parte a eJobs România.

În primele nouă luni din 2026, platforma eJobs.ro a înregistrat peste 10,4 milioane de aplicări, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani și cu 27% mai mare decât în perioada similară din 2025.

În același interval, angajatorii au publicat 160.000 de locuri de muncă noi, în ușoară scădere față de anul trecut.

Cu toate acestea, concurența ridicată pentru locurile de muncă nu se regăsește în toate categoriile profesionale. În timp ce pozițiile entry-level atrag numeroși candidați, companiile întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor cu experiență.

Olivia David, Talent Development Manager în cadrul Skilld

„Piața muncii s-a confruntat în ultimii ani cu o restrângere a numărului de specialiști din domenii precum construcții, inginerie, financiar și chiar IT, pe anumite zone de expertiză. De aceea, este din ce în ce mai complicat să recrutezi ingineri, șefi de șantier, manageri de proiect în construcții, contabili (inclusiv juniori) sau IT-iști cu experiență în AI engineering, cybersecurity sau product development”, spune Olivia David, Talent Development Manager în cadrul Skilld.

Ce salarii primesc specialiștii căutați de companiile din România

Potrivit datelor Skilld, salariile nete oferite specialiștilor diferă în funcție de domeniu, experiență și responsabilitățile postului.

Un inginer în construcții poate câștiga între 2.500 și 3.000 de euro net lunar, la care se adaugă beneficii extrasalariale și bonusuri acordate în funcție de proiect.

În domeniul financiar-contabil, salariile unui contabil cu experiență medie sau avansată sunt cuprinse între 1.500 și 2.500 de euro net pe lună.

În vânzări, un key account manager poate primi un salariu fix de 1.500-2.000 de euro net, în timp ce un reprezentant de vânzări (sales representative) câștigă aproximativ 1.000 de euro net, reprezentând componenta fixă a remunerației.

Cele mai mari venituri menționate în analiza Skilld sunt în sectorul energiei regenerabile. Un manager de proiect cu peste opt ani de experiență poate depăși 5.000 de euro net lunar.

Construcțiile, industria cu cea mai mare cerere de specialiști în 2026

Construcțiile au fost, în 2026, sectorul cu cea mai intensă activitate de recrutare a specialiștilor, potrivit Skilld.

Una dintre explicații este derularea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care au contribuit la creșterea necesarului de personal calificat.

Printre cele mai căutate poziții se numără inginerii de ofertare, inginerii de decontare, șefii de șantier, inginerii specializați în instalații electrice și construcții civile, precum și managerii de proiect.

În ultimii doi ani, cererea s-a extins și către specialiștii din domeniul energiei regenerabile.

Recrutarea este îngreunată de numărul redus al profesioniștilor disponibili și de faptul că mulți dintre aceștia nu caută activ un nou loc de muncă.

„Spre deosebire de pozițiile entry level și de muncitori calificați, pentru aceste roluri angajatorii nu pot apela la forța de muncă din afara Uniunii Europene, astfel încât recrutarea este concentrată exclusiv la nivel local. Numărul specialiștilor disponibili este mic, iar ei sunt puțin vizibili pe piață, ceea ce îngreunează accesul recrutorilor la acest segment”, explică Olivia David.

Contabilii sunt căutați inclusiv fără experiență. În vânzări, companiile vor specialiști din aceeași industrie

O altă categorie profesională pentru care angajatorii întâmpină dificultăți de recrutare este cea a contabililor.

Spre deosebire de alte domenii, în contabilitate există o cerere ridicată inclusiv pentru candidații aflați la început de carieră, cu o experiență de până la doi ani.

Pentru pozițiile superioare, companiile caută contabili-șefi, controlleri financiari și directori financiari.

În departamentele de vânzări, cerințele angajatorilor sunt mai stricte în ceea ce privește experiența profesională.

Companiile preferă candidați cu cel puțin cinci ani de experiență și, spre deosebire de anii anteriori, urmăresc recrutarea unor persoane care au lucrat deja în aceeași industrie.

Obiectivul este reducerea perioadei de acomodare, astfel încât noii angajați să poată deveni productivi cât mai repede.

IT-ul continuă să recruteze specialiști în inteligență artificială și securitate cibernetică

Deși industria IT a înregistrat o contracție în ultimii doi-trei ani, inclusiv în privința numărului de locuri de muncă disponibile, anumite specializări continuă să fie foarte căutate.

Este vorba despre inginerii specializați în inteligență artificială (AI engineers), experții în securitate cibernetică și profesioniștii din zona de dezvoltare de produse (product development).

Pentru aceste categorii, companiile încearcă să ofere pachete salariale și beneficii competitive, întrucât numărul candidaților disponibili este limitat.

Potrivit Skilld, specialiștii cu experiență sunt și printre cei mai stabili angajați de pe piața muncii, petrecând, în medie, între patru și cinci ani la același loc de muncă.

Cu cât trebuie să crească salariul pentru ca un specialist să accepte o altă ofertă

Datele agenției de recrutare arată că profesioniștii cu experiență de peste cinci ani și managerii au înregistrat cele mai mici volume de aplicări la locurile de muncă.

Aceștia sunt mai greu de convins să își schimbe angajatorul, inclusiv pentru că sunt conștienți de cererea existentă pentru competențele lor.

„Concurența mare pe joburi nu se regăsește însă în segmentul specialiștilor, ci mai degrabă pentru pozițiile entry level. Specialiștii, candidații seniori cu peste 5 ani experiență și managerii au avut cele mai mici volume de aplicări. Ei sunt cel mai greu de mutat dintr-un loc în altul, sunt conștienți de faptul că sunt foarte căutați și au un set complex de cerințe pentru a fi suficient de motivați să facă o schimbare”, explică Olivia David.

În cele mai multe cazuri, salariul reprezintă principalul factor care determină acceptarea unei noi oferte.

„În majoritatea situațiilor, decizia candidaților este strict salarială și pleacă atunci când primesc o ofertă cu cel puțin 20% mai mare decât salariul actual”, mai spune reprezentanta Skilld.

În 2026, recrutările de specialiști au vizat principalele centre economice ale țării, inclusiv București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța, Craiova și orașele din vestul României.

Majoritatea candidaților vizați au între 30 și 50 de ani, dar angajatorii recrutează și profesioniști peste această vârstă pentru pozițiile care necesită o experiență profesională extinsă.

Skilld este agenția de recrutare a eJobs România, lansată în 2021 și specializată în identificarea și recrutarea profesioniștilor cu studii superioare și a specialiștilor înalt calificați.