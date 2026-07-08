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S-au schimbat normele de clasificare în turism: limita la AirBnB pe persoană fizică

inchiriere-airbnb
inchiriere-airbnb Sursă: © Piksel | Dreamstime.com
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Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a introdus o serie de modificări la normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, inclusiv în afacerile cu cazare pe AirBnB. 

Ordinul MEDAT 948/2026, publicat miercuri în Monitorul Oficial, modifică Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013. 

Noul ordin prevede că operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere/14 locuri încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. 

În normele vechi, era prevăzută doar limită de 7 camere, fără să se specifice și număr de locuri maxim. 

De asemenea, noul ordin introduce o nouă anexă 1, cu criteriile de punctaj pentru clasificare în sectorul hotelier. 

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