S-a lansat portalul TechEU, prin care startup-urile de tehnologie au acces la informații oficiale despre finanțări europene de miliarde EUR

Banca Europeană pentru Investiții (EIB) a lansat platforma online TechEU, unde startup-urile de tehnologie din Europa pot obține informații despre finanțări europene de miliarde de euro, pregătite de Uniunea Europeană.

Programul TechEU al Băncii Europene pentru Investiții dispune de 70 de miliarde de euro, care urmează mobilizeze în total investiții de 250 de miliarde de dolari ale Uniunii Europene, în startup-uri de tehnologie, companii scale-up și companii mari. E vorba de capital equity, împrumuturi, instrumente de garantare și alte forme de finanțare pentru sectorul tehnologic.

Finanțările vizează companii din următoarele domenii tehnologice:

Cleantech (tehnologii ecologice),

Health tech (sănătate),

Digitalizare and Inteligență Artificială,

Tehnologii pentru sectorul apărării,

Tehnologii spațiale,

Materii prime critice.

Platforma online TechEU se dorește un one-stop shop prin care startup-urile de tehnologie să obțină informațiile relevante pentru a putea, eventual, să acceseze finanțările europene.

Portalul cuprinde și un instrument „Investment Readiness Checker”, prin care startup-urile de tehnlogie își vor putea evalua șansele la investiile EIB.