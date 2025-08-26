Skip to content

S-a lansat portalul TechEU, prin care startup-urile de tehnologie au acces la informații oficiale despre finanțări europene de miliarde EUR

EIB
EIB Sursă: EIB

Banca Europeană pentru Investiții (EIB) a lansat platforma online TechEU, unde startup-urile de tehnologie din Europa pot obține informații despre finanțări europene de miliarde de euro, pregătite de Uniunea Europeană. 

Programul TechEU al Băncii Europene pentru Investiții dispune de 70 de miliarde de euro, care urmează mobilizeze în total investiții de 250 de miliarde de dolari ale Uniunii Europene, în startup-uri de tehnologie, companii scale-up și companii mari. E vorba de capital equity, împrumuturi, instrumente de garantare și alte forme de finanțare pentru sectorul tehnologic. 

Finanțările vizează companii din următoarele domenii tehnologice: 

  • Cleantech (tehnologii ecologice), 
  • Health tech (sănătate), 
  • Digitalizare and Inteligență Artificială,
  • Tehnologii pentru sectorul apărării, 
  • Tehnologii spațiale, 
  • Materii prime critice. 

Platforma online TechEU se dorește un one-stop shop prin care startup-urile de tehnologie să obțină informațiile relevante pentru a putea, eventual, să acceseze finanțările europene. 

Portalul cuprinde și un instrument „Investment Readiness Checker”, prin care startup-urile de tehnlogie își vor putea evalua șansele la investiile EIB. 

Finanțări

Banca Transilvania, rezultate financiare: Business-ul BT s-a consolidat, iar activitatea operațională a crescut în primele șase luni ale anului

Euro-Bani-Romania

Fonduri europene: 52,5 milioane EUR pentru finanțarea firmelor din București-Ilfov, prin instrumente financiare

startup nation

Startup Nation 2025: Platforma de înscriere la cursurile de antreprenoriat va fi închisă temporar

PNRR: Reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii / Memorandum adoptat