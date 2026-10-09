S-a lansat o platformă românească de „clipping”: Brandurile plătesc pentru vizualizări pe TikTok, Reels și Shorts, iar creatorii pot câștiga bani indiferent de numărul de urmăritori

O platformă românească prin care brandurile pot plăti creatorii de conținut în funcție de numărul de vizualizări obținute pe TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts, și nu în funcție de numărul lor de urmăritori, a fost lansată pe piața locală. Clout Pact a devenit operațională pe 30 septembrie 2026 și încearcă să aducă în România modelul de promovare cunoscut drept „clipping”.

Platforma, fondată de Ionuț Gabriel Borcan, pune în legătură companiile care au deja conținut video cu creatorii care îl transformă în clipuri scurte și îl distribuie pe propriile conturi de social media. Pot fi folosite, de exemplu, episoade de podcast, reclame sau filmări realizate la evenimente.

Modelul este deja folosit în străinătate, în special în jurul podcasturilor, aplicațiilor și artiștilor, iar Clout Pact susține că acesta este încă la început în România. În loc să plătească un singur influencer pentru o postare, un brand poate pune la dispoziția mai multor creatori același material, iar fiecare dintre aceștia realizează propria versiune de clip și o distribuie către propria audiență.

Brandurile plătesc doar vizualizările verificate

Companiile stabilesc suma pe care sunt dispuse să o plătească pentru fiecare 1.000 de vizualizări, regulile pe care trebuie să le respecte clipurile și platformele sociale pe care acestea vor fi distribuite.

Bugetul este depus înainte de începerea campaniei, iar aceasta devine publică pe Clout Pact numai după ce banii au intrat. Astfel, creatorii nu încep să lucreze pentru o campanie pentru care bugetul nu este deja disponibil.

Pentru verificarea vizualizărilor, platforma nu se bazează doar pe capturile de ecran cu statisticile unui clip, care pot fi modificate. Creatorul trebuie să furnizeze o înregistrare continuă a ecranului, de la profilul său până la statisticile videoclipului. Clipurile care nu trec verificarea nu sunt plătite și nu consumă din bugetul campaniei.

Clout Pact preia și partea administrativă a colaborării. Brandul semnează un singur contract cu platforma, în loc să încheie contracte individuale cu fiecare creator, iar Clout Pact spune că reține și declară impozitul pe veniturile acestora.

Drepturile asupra clipurilor sunt incluse și pentru reclame plătite, astfel încât un material care obține rezultate bune organic poate fi folosit ulterior de companie într-o campanie de promovare. Platforma nu percepe abonament sau taxă de intrare.

Creatorii pot intra pe platformă de la 14 ani

Creatorii înscriși pe Clout Pact, denumiți „clipperi”, pot alege campaniile la care vor să participe. Ei descarcă materialele furnizate de brand, editează clipurile după regulile stabilite, le publică pe propriile conturi și trimit apoi linkurile către platformă.

Plata se face în funcție de vizualizările verificate, după atingerea unui prag minim stabilit pentru campanie, indiferent de numărul de urmăritori pe care îl are creatorul.

Înscrierea este gratuită și poate fi făcută începând de la vârsta de 14 ani. În cazul minorilor, plata este făcută în contul unui părinte sau tutore care își dă acordul. La retragerea banilor, platforma reține un comision de 3%.

„Mulți tineri din România editează deja clipuri în fiecare zi, pentru ei. Am vrut ca munca asta să fie plătită corect, pe vizualizări reale, iar brandurile să plătească doar ce s-a văzut cu adevărat”, spune Ionuț Gabriel Borcan, fondatorul Clout Pact.

Prima campanie: 1.000 de lei buget și 5 lei la 1.000 de vizualizări

Prima campanie disponibilă pe noua platformă este chiar cea a Clout Pact, compania testându-și astfel propriul model înainte de a deschide campaniile altor branduri.

Campania are un buget de 1.000 de lei și oferă creatorilor 5 lei pentru fiecare 1.000 de vizualizări, până la maximum 200 de lei pentru fiecare clip. În această campanie, materialele sunt publicate pe TikTok, iar pragul minim pentru plată este de 1.000 de vizualizări.

În perioada următoare, Clout Pact vrea să deschidă primele campanii pentru alte branduri din România și vizează în special podcasturile, aplicațiile, magazinele online și evenimentele, adică afacerile care dispun deja de volume mari de conținut video și caută noi canale prin care să îl distribuie.