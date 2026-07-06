Rubik Hub, parteneriat cu Biotechnology Business Institute Cambridge, pentru premii și oportunități de extindere

Comunitatea de startup-uri Rubik Hub anunță un parteneriat nou cu Biotechnology Business Institute (BBI) Cambridge, în urma Demo Day-ului Rubik Scale organizat anul trecut la Londra, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Colaborarea marchează un nou pas în extinderea internațională a comunității românești și creează oportunități concrete pentru startup-urile europene care dezvoltă soluții inovatoare în domeniul sănătății, biotehnologiei și tehnologiilor medicale.

Parteneriatul a debutat în cadrul evenimentului Built to Scale – HealthTech Startups Demo Day, organizat de Rubik Hub pe 25 iunie în Bologna, Italia, ca eveniment conex al We Make Future 2026, una dintre cele mai importante conferințe de inovație și tehnologie din Europa.

Evenimentul a adus pe scenă 8 startup-uri europene din domeniul HealthTech, care și-au prezentat soluțiile și strategiile de creștere dezvoltate pe parcursul unui program internațional dedicat protejării proprietății intelectuale.

Ca parte a acestei colaborări, Biotech Business Institute Cambridge a acordat trei burse pentru programul MBA in Life Sciences startupurilor câștigătoare. Astfe, RareSum a primit o bursă integrală, iar Tricomela și Lumnora, burse parțiale.

Prin această inițiativă, Rubik Hub și BBI Cambridge urmăresc să sprijine dezvoltarea unei noi generații de fondatori și să faciliteze accesul acestora la expertiză internațională în business, leadership și management pentru industria Life Sciences.

Dincolo de componenta educațională, parteneriatul reflectă angajamentul comun al celor două organizații de a susține startup-urile cu potențial ridicat și de a le oferi acces la resurse și oportunități relevante pentru dezvoltarea lor internațională.

Ca parte a parteneriatului dintre Rubik Hub și Biotechnology Business Institute Cambridge (BBI), 3 startup-uri din comunitatea Rubik Hub vor fi invitate să participe la un eveniment dedicat în Marea Britanie, beneficiind de acces direct la investitori, lideri din industrie și potențiali parteneri internaționali.

UK–Polish Life Sciences Summit va avea loc pe 16 septembrie la Londra, la Polish Hearth Club (Ognisko), în Kensington. Evenimentul este organizat de BBI Cambridge în colaborare cu Ambasada Poloniei, organizații de comerț din Marea Britanie, reprezentanți NHS, agenții guvernamentale poloneze și investitori de top din sectorul științelor vieții.

Summit-ul va reuni actori din ecosistemele de inovare din Marea Britanie și Europa Centrală și de Est, cu scopul de a stimula colaborarea transfrontalieră în domeniul Life Sciences, biotehnologiei și inovației în sănătate.

Cele 3 startup-uri selectate vor avea oportunitatea de a-și prezenta soluțiile în fața unui public format din investitori din Marea Britanie, lideri din industrie și actori relevanți din ecosistem. Toate prezentările vor fi evaluate de un juriu, iar startup-ul câștigător va primi o bursă pentru programul MBA in Life Sciences oferit de BBI.

De ce este important parteneriatul

Industria de tehnologie pentru sănătate (HealthTech) traversează o perioadă de creștere accelerată, iar succesul startup-urilor depinde tot mai mult de accesul la piețe internaționale, expertiză de business și rețele relevante de investitori, parteneri și lideri din industrie.

Prin colaborarea cu BBI Cambridge, Rubik Hub spune că își consolidează rolul de facilitator al conexiunilor dintre startup-urile europene și ecosistemele globale de inovare, oferind fondatorilor acces la oportunități educaționale și de dezvoltare care pot accelera procesul de scalare internațională.

Totodată, parteneriatul reflectă focusul strategic al comunității de a susține tot mai activ verticala de sănătate, prin programe, parteneriate și inițiative care contribuie la dezvoltarea companiilor inovatoare din domeniul sănătății.

În 2026, Rubik Hub a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în clasamentul Financial Times „Europe’s Leading Start-up Hubs”, fiind poziționată pe locul 55 din 180 de hub-uri europene și pe locul 13 în Europa la categoria Networking. De asemenea, a primit distincția „Cel mai bun spațiu de co-working din lume” în cadrul Global Startup Awards 2026. Parte din ADR Nord-Est, organizația a susținut peste 600 de startup-uri și a construit o comunitate formată din peste 370 de mentori, investitori, antreprenori și experți.