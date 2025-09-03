România se conectează la ICDL – standardul global pentru competențe digitale

ECDL Romania – ICDL Certification - lider în certificarea competențelor digitale la nivel național, anunță tranziția oficială la ICDL – International Certification of Digital Literacy, programul recunoscut în peste 100 de țări. Odată cu această schimbare, a fost lansată platforma web icdl.ro structurată modern și intuitiv, iar portofoliul de certificare internațională se extinde cu module noi, adaptate competențelor digitale contemporane: Tech Insights AI, Big Data, Blockchain, Cloud, IoT și Data Analytics, Project Planning sau Financial Spreadsheets.

De la ECDL la ICDL – un standard global

Până acum cunoscut în România sub denumirea de ECDL, programul de certificare a competențelor digitale se aliniază identității internaționale ICDL – The Digital Skills Standard. Certificarea este utilizată în peste 100 de țări și a fost obținută de milioane de persoane, fiind recunoscută de universități, companii și instituții publice la nivel global.

„Tranziția la ICDL nu este doar o schimbare de nume, ci o consolidare a poziției României în rețeaua internațională a competențelor digitale. Este un pas esențial pentru a oferi elevilor, angajaților și organizațiilor acces la certificări moderne, adaptate realității digitale”, a declarat Irinuca Văduva, General Manager ICDL Romania.

Website nou și structură intuitivă

Platforma icdl.ro propune o organizare simplă și clară a modulelor de certificare ICDL:

CORE – competențe digitale de bază

– competențe digitale de bază PROFESSIONAL – module avansate pentru piața muncii

– module avansate pentru piața muncii DIGITAL STUDENT – certificări pentru mediul academic

– certificări pentru mediul academic DIGITAL CITIZEN – programe de incluziune digitală

Această structură permite crearea de profiluri ICDL personalizate, adaptate obiectivelor educaționale sau profesionale ale fiecărei persoane sau organizații.

Module noi pentru competențe digitale ale viitorului

Portofoliul ICDL se extinde cu module de actualitate:

ICDL Insights : Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things (IoT)

: Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things (IoT) ICDL Data Analytics

ICDL Project Planning

ICDL Financial Spreadsheets

Acestea completează modulele accesibile până acum și oferă posibilitatea configurării unor trasee flexibile de învățare și certificare, adaptate pieței muncii de mâine..

România, provocată să recupereze decalajul digital

Potrivit Comisiei Europene, doar 56% dintre români au competențe digitale de bază, mult sub media europeană de peste 70%. În acest context, ICDL devine un instrument strategic pentru atingerea obiectivelor Digital Decade 2030, care prevăd ca minimum 80% dintre cetățenii Uniunii să aibă competențe digitale elementare până la sfârșitul deceniului.

„ICDL oferă României un cadru recunoscut internațional pentru dezvoltarea competențelor digitale și sprijină atât educația tinerilor, cât și adaptarea forței de muncă la cerințele noii economii”, au subliniat reprezentanții ICDL Romania.

Despre ICDL Romania

ECDL Romania – ICDL certification. este reprezentantul național exclusiv al ICDL Foundation, organizația internațională care administrează standardul global de certificare a competențelor digitale. În România, sute de mii de elevi, studenți și profesioniști au obținut certificări recunoscute la nivel internațional, prin rețeaua de Centre de Testare Acreditate.

Lider național în certificarea competențelor digitale, ECDL Romania – ICDL Certification susține de peste 20 de ani educația digitală și dezvoltarea competențelor necesare economiei moderne.

ICDL – The Digital Skills Standard este noua identitate de brand a celui mai răspândit standard de certificare a competenţelor digitale, cunoscut local doar ca ECDL până recent.

Articol susținut de ECDL Romania – ICDL Certification