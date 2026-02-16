România în recesiune: „Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere” – patronatul ANIS

„Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere”, dă asigurări Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), care solicită Guvernului să reducă cheltuielile statului și să ofere predictibilitate fiscală, în timp ce dezbaterea publică trebuie să rămână echilibrată și orientată către soluții pe termen mediu și lung.

Reamintim că, săptămâna trecută, datele anunțate de Institutul Național de Statistică (INS) au consemnat oficial intrarea economiei României în recesiune tehnică, pentru că produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, iar în trimestrul III 2025, economia României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025. Totuși economia României a crescut cu 0,6% în 2025 față de anul 2024, per ansamblu.

În acest context, principalul patronat de firme IT din România, ANIS, a transmis, la solicitarea comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un punct de vedere privind situația în care se găsește România, în contextul recesiunii tehnice:

„Contextul actual, marcat de o creștere economică prognozată modestă, este rezultatul unei combinații de factori interni și externi, de la încetinirea economiilor europene, la presiunile bugetare și nevoia de consolidare fiscală. Din perspectiva ANIS, este important ca dezbaterea publică să rămână una echilibrată și orientată către soluții pe termen mediu și lung, care să eficientizeze cheltuielile publice și să orienteze mai mulți bani spre investiții productive. Pentru companii, predictibilitatea fiscală este un factor esențial, pentru că în perioade de incertitudine, tendința este de a pune investițiile noi on hold” - avertizează ANIS.

ANIS desăre efectele creșterii TVA de la 19% la 21% de la 1 august 2025:

„Orice majorare a TVA are, în mod natural, un efect de temperare a consumului pe termen scurt. Dacă ne raportăm la impactul asupra industriei IT în mod particular, putem estima că o reducere a consumului intern ar avea un potențial impact negativ asupra investițiilor companiilor locale în digitalizare, iar acesta este un aspect esențial, pentru că transformarea digitală a economiei românești rămâne sub potențial. În perioade de încetinire economică, investițiile în tehnologie ar trebui privite nu ca un cost, ci ca un instrument de creștere a productivității și competitivității, și de aceea ar trebui prioritizate”.

Patronatul IT ANIS despre creștere impozitului pe dividende, majorarea capitalului social obligatoriu pentru firme și efectele acestor măsuri asupra PIB-ului României, în continuare:

„Stabilitatea și predictibilitatea fiscală sunt elemente-cheie pentru orice ecosistem economic. Modificări precum creșterea impozitului pe dividende sau majorarea capitalului social minim pot avea efecte diferite, în funcție de dimensiunea și maturitatea companiilor. Pentru startup-uri și IMM-uri, presiunea suplimentară asupra capitalizării poate încetini ritmul investițiilor sau planurile de extindere. Pentru companiile mai mari, impactul poate fi gestionabil, dar cumulul măsurilor fiscale influențează deciziile privind reinvestirea profitului și alocarea capitalului.

Pentru investițiile noi, este foarte important să se renunțe la impozitele care le impactează direct, cum este IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri a marilor companii - n.r.), și, în plus, să vedem implementate scheme de ajutor de stat care să stimuleze investițiile mari, strategice. În ansamblul său industria de IT, ca și alte industrii care angajează specialiști înalt calificați, are o pondere mare a costurilor cu personalul în total, prin urmare orice modificare de impozite pe muncă (deja la un nivel ridicat) are impact negativ imediat și semnificativ.

Considerăm că este esențial ca politicile fiscale să fie calibrate astfel încât să nu descurajeze investițiile în sectoarele cu valoare adăugată mare”.

Mai sunt firmele IT un motor al creșterii economice, în România?

„Industria IT a demonstrat, inclusiv în perioade critice precum pandemia COVID-19, o capacitate ridicată de adaptare și reziliență. Sectorul este un exportator net constant, contribuie la echilibrarea balanței comerciale în sectorul serviciilor și la menținerea unui nivel ridicat de ocupare în zona de competențe înalte. Potrivit cifrelor ANIS, contribuția directă în PIB a sectorului IT&C se ridică la 6,67% în 2024, iar analiza privind impactul total (direct, indirect și indus) arată o contribuție de peste 14%. Industria angajează direct circa 200.000 de specialiști, dar creează prin efectele indirect și indus aproape 900.000 locuri de muncă în economie.

Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere, în special prin adopția tehnologiei la scară largă, cu impact asupra productivității și performanței economice în ansamblu și creșterea valorii adăugate.

În același timp, competitivitatea României și potențialul de a deveni un hub tehnologic depind de câțiva factori esențiali: predictibilitate legislativă și fiscală, infrastructură digitală, acces la talent și politici publice care stimulează inovația.

Firmele IT din România sunt profund integrate în lanțurile valorice globale. Într-un mediu internațional competitiv, capitalul și proiectele sunt mobile, iar deciziile de investiții se iau în funcție de stabilitate, costuri și acces la competențe. România rămâne atractivă prin capitalul uman și expertiza acumulată, dar menținerea acestui avantaj necesită coerență și dialog constant între autorități și industrie”.

Așteptările ANIS în perioada următoare:

„Din perspectiva ANIS, prioritare rămân: asigurarea unui cadru fiscal predictibil și transparent, politici publice care să încurajeze investițiile în inovație și transformare digitală, precum și investiții susținute în educație, formare profesională și competențe digitale, pentru a permite adopția și consumul de tehnologie, la nivel de economie și societate.

În ceea ce privește pachetul de relansare economică anunțat, salutăm reglementarea sistemului de credit fiscal pentru R&D (cercetare-dezvoltare-n.r.), care transmite un semnal pozitiv investitorilor și mediului antreprenorial. Acest mecanism a fost îndelung promovat de ANIS și este o măsură de stimulare economică și fiscală, cu efect de multiplicare și capabilă să genereze valoare adăugată și venituri suplimentare la buget pe termen mediu și lung, care va consolida competitivitatea României.

De asemenea, intențiile de implementare a unor scheme de sprijin pentru investiții în cercetare-dezvoltare, inovație și domenii/sectoare care contribuie la creșterea valorii adăugate pot contribui la repoziționarea României către o economie bazată pe inovație. Dialogul cu Ministerul Finanțelor în vederea operaționalizării acestor instrumente va fi critic în perioada următoare pentru asigurarea unui cadru clar, funcțional și atractiv pentru investitori.

În perioade de încetinire economică, soluția nu este reducerea ambiției în zona tehnologiei, ci dimpotrivă: utilizarea tehnologiei pentru a crește productivitatea, eficiența administrativă și competitivitatea economiei românești”.