România primește 2,5 miliarde EUR pentru apărare de la UE. Este prima tranșă din împrumutul SAFE de 16,7 miliarde EUR

România a primit miercuri, 26 august 2026, prima tranșă de 2,5 miliarde EUR din finanțarea europeană SAFE destinată investițiilor în apărare. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de aproape 16,7 miliarde EUR pusă la dispoziția țării noastre prin acest mecanism. Banii nu sunt granturi, ci împrumuturi pe termen lung contractate de Uniunea Europeană de pe piețele financiare și acordate statelor membre în condiții considerate avantajoase.

România este al doilea mare beneficiar al programului SAFE, după Polonia, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Programul european are un buget total de 150 de miliarde EUR și urmărește accelerarea achizițiilor și producției europene de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și echipamente pentru forțele terestre.

Prima plată primită de România este, mai exact, o prefinanțare de aproximativ 2,502 miliarde EUR, conform acordului SAFE.

Ce va face România cu cele 16,7 miliarde EUR

SAFE - „Acțiunea pentru securitatea Europei” - este unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea Europeană încearcă să accelereze investițiile în apărare și, în același timp, să crească producția industriei europene de profil.

Programul face parte din planul ReArm Europe/Pregătirea pentru 2030, prin care Comisia Europeană urmărește mobilizarea a peste 800 de miliarde EUR pentru apărare la nivelul UE.

Pentru România, suma maximă disponibilă prin SAFE este de 16.680.055.394 EUR.

Ministerul Apărării a început deja contractarea unor proiecte finanțate prin acest mecanism.

Printre acestea se află achiziția a 34 de sisteme Mini UAS clasa I Vector, de la compania germană Quantum Systems, într-un contract de aproximativ 30,7 milioane EUR, fără TVA. Sistemele urmează să fie livrate în 2027, iar contractul include și 15 kituri Scorpion care permit transformarea dronelor din configurație cu aripă fixă în multicopter.

România a contractat, de asemenea, sisteme portabile de rachete antiaeriene MISTRAL, precum și alte echipamente militare prin SAFE.

În luna iulie au fost semnate două noi ordine importante de achiziție cu Franța.

Unul dintre ele prevede furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune Airbus H225M Caracal, împreună cu suport logistic și instruirea personalului. Valoarea ordinului este de aproximativ 757 milioane EUR, iar întregul proiect SAFE este estimat la 852 milioane EUR.

Cel de-al doilea proiect vizează achiziția a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, produse de Thales.

Pe lista proiectelor aprobate se află și achiziția de transportoare blindate Piranha 5, inclusiv variante derivate. Proiectul total prevede 359 de transportoare și are o valoare estimată de peste 2,17 miliarde EUR, prima etapă urmând să fie finanțată prin SAFE.

Miza pentru firmele românești: producție și cooperare industrială

SAFE nu urmărește doar cumpărarea de echipamente militare, ci și consolidarea industriei europene de apărare.

Comisia Europeană spune că mecanismul trebuie să stimuleze achizițiile comune între state și cooperarea transfrontalieră dintre producătorii europeni.

Pentru România, acest lucru poate însemna inclusiv producție locală, transfer tehnologic și integrarea companiilor românești în lanțurile de furnizori ale marilor producători europeni.

Legislația românească adoptată pentru implementarea SAFE prevede inclusiv obligații de cooperare industrială pentru anumite contracte. Furnizorii trebuie să demonstreze îndeplinirea acestor obligații înainte ca produsele să fie recepționate de statul român.

MApN spune că programul trebuie folosit atât pentru modernizarea rapidă a Armatei, cât și pentru consolidarea capacităților industriale și tehnologice de apărare din România și reducerea dependenței de importuri.

„Această finanțare va consolida baza industrială și capabilitățile de apărare ale României, contribuind în același timp la securitatea globală a Europei”, a declarat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, cu ocazia efectuării primei plăți.

Banii trebuie rambursați

Spre deosebire de multe dintre programele europene cunoscute de firmele românești, SAFE nu oferă granturi nerambursabile statelor membre.

Uniunea Europeană se împrumută de pe piețele financiare, beneficiind de ratingul său de credit, iar banii sunt apoi acordați statelor participante sub forma unor împrumuturi pe termen lung.

Ideea este ca țările participante să poată obține finanțarea pentru investițiile militare în condiții mai bune decât dacă s-ar împrumuta separat, în special statele cu costuri de finanțare mai ridicate.

După prefinanțarea de 2,5 miliarde EUR primită miercuri, România va putea solicita noi tranșe din împrumut pe măsură ce îndeplinește jaloanele stabilite și implementează proiectele convenite cu Uniunea Europeană.