Mai mult de jumătate din cadrele medicale ar alege să profeseze în sistemul public de sănătate din România (studiu)

55% din cadrele medicale ar accepta o ofertă de angajare la stat în locul uneia de la privat, dacă salariile ar fi identice, 4 din 10 respondenți ai unui studiu ar accepta oferta din sistemul privat, iar 5% nu ar renunța la locul actual de muncă, potrivit unui comunicat de presă transmis, marți, StartupCafe.ro.

Pe fondul deblocării a peste 6.800 de posturi în sistemul public de sănătate, platforma de recrutări MEDIjobs a analizat percepția specialiștilor medicali asupra atractivității sistemului public și privat în 2026.

Percepția asupra nivelului salarial înclină în favoarea sistemului public de sănătate. 45% dintre specialiștii medicali consideră că veniturile sunt mai atractive la stat decât în mediul privat, în timp ce doar 24% cred contrariul. Pentru 20% dintre respondenți, nivelurile salariale din cele două sisteme sunt aproximativ similare, iar 11% nu au putut face o apreciere.

Această percepție se reflectă și în estimările privind veniturile. Specialiștii medicali participanți la studiu estimează că venitul lunar în sistemul public de sănătate este cuprins între 7.500 și 10.000 lei net/lună, în timp ce în mediul privat, acesta se situează între 5.000 și 7.500 lei net/lună.

Datele platformei, bazate pe ofertele de angajare prezentate specialiștilor medicali în platformă, arată că veniturile din mediul privat variază semnificativ în funcție de specialitate, experiență, program și forma de colaborare.

În cazul medicilor specialiști, ofertele de angajare din privat se situează între 10.000 și 15.000 lei net/lună, iar pentru specialitățile unde cererea este ridicată, veniturile pot depăși 25.000-30.000 lei net/lună.

Pentru asistenții medicali, ofertele pornesc de la aproximativ 3.500 lei net/lună pentru candidații aflați la început de carieră și depășesc 6.000 lei net/lună pentru cei cu experiență, mai ales pe secții de spital. În cazul farmaciștilor, ofertele financiare pornesc de la aproximativ 5.000 lei net/lună și pot depăși 7.500 lei pentru pozițiile de farmacist-șef.

„Din perspectiva recrutării, vedem o piață mai nuanțată decât percepția generală asupra salariilor. Ofertele din mediul privat variază în funcție de specialitate, experiență și forma de colaborare, iar pentru specialitățile cu cerere ridicată, veniturile pot ajunge la niveluri considerabil mai mari”, afirmă George Hagivreta, COO și Co-Fondator MEDIjobs.

Criteriile după care cadrele medicale aleg un loc de muncă la stat sau la privat

Atunci când aleg un loc de muncă în sistemul public de sănătate, cadrele medicale pun pe primul loc salariul net, urmat de sporuri și plata gărzilor, apoi de condițiile de lucru și dotări și diversitatea cazurilor medicale.

Dacă vorbim de sistemul medical privat, prioritățile se schimbă. Pentru cadrele medicale, condițiile de lucru și dotările ocupă primul loc, urmate de un program de lucru flexibil și salariul net.

„Atractivitatea unui loc de muncă în sănătate nu poate fi redusă la o singură variabilă. Dacă în sistemul public de sănătate componenta financiară cântărește mai mult, în sistemul privat, condițiile de lucru, dotările clinicilor și flexibilitatea programului pot reprezenta diferențiatori importanți”, consideră Catrinel Hagivreta-Djafari, CEO și Co-Fondator MEDIjobs.

Ce și-ar dori cadrele medicale să se schimbe în sistem

Sondajul MEDIjobs a inclus și o secțiune de răspunsuri deschise, unde cadrele medicale au avut libertatea să puncteze ce ar trebui să se schimbe în sistemul de sănătate public și privat, în viziunea lor. Salariul a fost cel mai frecvent răspuns invocat.

În sistemul public, răspunsurile aduc în prim-plan și transparența angajărilor, plata gărzilor, respectul față de personalul medical, mai multe beneficii și sporuri, condițiile de muncă mai decente, un volum de muncă mai mic și management mai bun.

Pentru sistemul privat, răspunsurile se concentrează în jurul unor teme precum precum autonomia profesională, stabilitatea carierei pe termen lung, corectitudinea salarizării și reducerea presiunii pe targeturi.

Dincolo de diferențele dintre stat și privat, răspunsurile arată o așteptare comună: un sistem medical în care specialiștii să fie corect remunerați, să aibă condiții bune de lucru și să beneficieze de mai multă predictibilitate, respect și echilibru profesional, concluzionează platforma de recrutări în domeniul medical.

Studiul MEDIjobs a fost efectuat în perioada august-septembrie 2026, pe un eșantion reprezentativ de specialiști medicali din domeniul sanitar public și privat în România, prin metoda CAWI, cu o marjă de eroare de ±5.66%, pentru un nivel de încredere de 95%.