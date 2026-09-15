O firmă românească de tehnologii pentru apărare, care a câștigat contracte NATO, a încheiat un nou acord, de peste 2 milioane EUR, cu o firmă americană

Producătorul român de tehnologii pentru apărare BlueSpace Technology a încheiat un contract în valoare de 2,33 milioane EUR cu o firmă americană pentru furnizarea de echipamente IT TEMPEST, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Contractul a fost încheiat cu compania americană RavenTek, specializată în tehnologii și servicii de cybersecurity, operațiuni tactice și soluții IT pentru organizații care operează în medii cu cerințe ridicate de securitate și complexitate operațională.

Discuțiile pentru acest proiect au început în urmă cu aproximativ un an. Pe parcursul procesului, BlueSpace Technology și firma americană au definit soluția tehnică finală, configurațiile echipamentelor și numărul efectiv de unități necesare pentru proiect.

Soluțiile TEMPEST sunt destinate protejării informațiilor împotriva riscului de compromitere prin emisii electromagnetice neintenționate generate de echipamentele electronice. Astfel de soluții sunt utilizate în medii în care securitatea informațiilor și protecția datelor sensibile sunt cerințe operaționale esențiale.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre firma românească BlueSpace Technology. Recent, producătorul român de tehnologii pentru apărare a câștigat două contracte cu structuri NATO pentru furnizarea de echipamente TEMPEST. Valoarea estimată totală a celor două acorduri este de aproximativ 19 milioane de euro, iar o parte importantă a producției este realizată în România.

„Contractul acesta spune ceva și despre România, nu doar despre BlueSpace Technology. Într-o piață în care competiția pentru tehnologiile de securitate este globală, o companie românească își consolidează prezența pe piața americană și continuă să fie parte din lanțuri internaționale de furnizare pentru beneficiari din domeniul apărării, după ce în acest an a câștigat două competiții majore ale NATO, în valoare de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste rezultate arată că există în România competență, infrastructură și capacitatea de a produce tehnologie de securitate la standarde internaționale. Când o astfel de tehnologie este dezvoltată local, certificată la standarde NATO și apoi competitivă în proiecte internaționale, valoarea creată depășește cu mult valoarea unui contract: se transformă în capacitate strategică, know-how și exporturi cu valoare adăugată ridicată”, a declarat Constantin Pintilie, CEO BlueSpace Technology

Ce mai produce compania românească din spatele echipamentelor TEMPEST

BlueSpace Technology a fost fondată în 2011, dar compania a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare în 2016, după ce Constantin Pintilie a preluat controlul afacerii.

Compania are sediul la Bragadiru, în județul Ilfov, și activează în domenii precum securitatea informațiilor, securitatea cibernetică, comunicațiile speciale, războiul electronic și dezvoltarea de tehnologii pentru industria de apărare.

Pe lângă echipamentele TEMPEST, compania dezvoltă și produce sisteme anti drone, antene, senzori radio, soluții pentru infrastructuri critice și sisteme pentru poligoane de tragere indoor și outdoor.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte dezvoltate de companie este VLAH, vehiculul blindat ușor realizat în parteneriat cu Uzina Mecanică Moreni și compania slovacă Zetor Engineering.

BlueSpace Technology a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 75,7 milioane lei lei, în scădere cu aproape 15% față de 2024. Profitul net al companiei a fost de aproape 7,1 milioane lei, iar numărul mediu de angajați a fost de 136, conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor.