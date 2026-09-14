Ministerul Turismului: Suntem încă prea dependenți de turistul român

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, consideră că operatorii din turismul românesc sunt prea dependenți de turiștii români, iar pentru a face profit e nevoie să fie atrași turiștii străini în România.

„O altă realitate cu care ne confruntăm este că suntem încă prea dependenți de turistul român. Cred că e nevoie să avem mai multe motive pentru care un turist să vină în România, să ste mai mult și să cheltuiască mai mult aici. Asta înseamnă să dezvoltăm produse turistice și servicii mai bune și să valorificăm mai bine segmente care au rămas în urmă. Dacă vrem ca turismul să crească și să crească și marjele de profit, trebuie să fim mai buni la incoming și să aducem mai mulți turiști străini în țară”, a spus Darău, la o conferință privind lansarea Cartei Albe a Turismului.

Pentru a aduce turiști străini în România, ministerul crede că este nevoie să se înființeze organizația de management al destinației (OMD) la nivel național.

La rândul său președintele confederației patronale IMM România, Florin Jianu, co-autor al studiului, consideră că turismul din România a fost sprijinit pentru a crește, de către festivaluri de muzică, precum Nibiru din județul Constanța sau Untold și Electric Castle din județul Cluj.

„Ce a influențat pozitiv turismul din România în acest an: evenimentele și festivalurile. Cred că asta ar trebui să consolideze abordările privind politicile publice, pentru că aceste festivaluri deja reprezintă un brand pentru România: Nibiru, festivalurile care sunt la Cluj și așa mai departe. Sunt foarte multe festivaluri care s-au dezvoltat în România și au reprezentat un motor de creștere pentru turismul românesc. Dacă în anii anteriori turismul se baza pe o fiscalitate scăzută și pe voucherele de vacanță, acum cred că consolidarea merge în zona evenimentelor și a festivalurilor, dar și pe un turism care se nișează și se consolidează!”, a spus Jianu.

Turismul românesc a parcurs o perioadă dificilă în prima jumătate a anului 2026, marcată de scăderea numărului de turiști, o dependență crescută de piața internă și un grad redus de ocupare, potrivit studiului Carta Albă a Turismului Românes, realizat de IMM România. Pentru 2027, jumătate dintre operatori sunt însă optimiști și se asteaptă la o creștere sau cel puțin la o stabilizare a afacerilor.

Datele colectate în studiu, pentru 2026, arată că 76,4% dintre operatori declară venituri în scădere. Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 49,5%, raportează diminuări de peste 20%, 15,7% înregistrează scăderi de aproximativ 10%, iar 11,2% indică reduceri de aproximativ 5%. Scăderi sunt și în ceea ce privește numărul de turiști. Astfel, după un avans de 3% în 2024 (5,78 milioane de turiști) și o stagnare în 2025 (5,79 milioane), primele 6 luni ale anului 2026 au adus o contracție de 4,1%, numărul sosirilor scăzând la 5,55 milioane.

În pofida acestor scăderi, capacitatea națională de cazare din România a crescut în intervalul 2020 -2025 cu aproape 30%, ajungând la peste 464.000 de locuri. Dezvoltarea teritorială este însă dezechilibrată, fiind dominată masiv de județul Constanța (cu peste un sfert din totalul infrastructurii) și de marile zone turistice (Brașov, București).

Oferta turistică a operatorilor autohtoni a fost puternic concentrată în segmentul mediu de preț (cu 37,7% dintre unități tarifând între 210 și 300 de lei), pe pachetele flexibile cu mic dejun inclus (58,82%) și pe trei forme majore de turism: agrement cu 46%, afaceri cu 21,8% și rural cu 13,8%. Fidelizarea clienților rămâne o provocare majoră în turism, având în vedere că peste 60% dintre operatori înregistrează o rată de revenire a turiștilor de cel mult 40%.

Studiul IMM România mai arată că mediul de afaceri favorizează stimulentele financiare directe și reducerea presiunii fiscale în detrimentul măsurilor instituționale pe termen lung, ca dovadă că aproape jumătate dintre operatorii din turism (48,1%) consideră voucherele de vacanță drept măsura cu cel mai mare impact pozitiv, iar 17,3 % apreciază impactul pozitiv al TVA-ului redus. De altfel, întrebați care sunt provocările majore pe care le resimt, majoritatea operatorilor au menționat instabilitatea fiscală, explozia costurilor operaționale și sprijinul public insuficient (peste 60% dintre operatori). De asemenea, operatorii au menționat extinderea voucherelor de vacanță ca principală oportunitate de dezvoltare în viitor.

În ceea ce privește finanțarea afacerilor, studiul IMM România arată că peste 80% dintre firme depind de autofinanțare, în timp ce resursele externe precum creditele bancare (29,9%) sau fondurile europene - accesate de doar 27% dintre operatori, dar folosite intensiv pentru echipamente și infrastructură noi- rămân slab valorificate din cauza dificultăților de accesare.